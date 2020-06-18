Virüs ve hastalıklara karşı ozon tedavisine ilgi arttı

Tüm dünyada korona virüsü ile mücadele devam ederken vücudu korumanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Arslan, virüse yakalanmamak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini bu nedenle de ozon tedavisine ilginin çoğaldığını vurguladı.

“Ozon tedavisi, hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılayarak ve kan dolaşımını artırarak vücudun bağışıklığını güçlendirir. Hiçbir yan etkisi olmayan bu yöntemle hastalıkların direkt tedavisi yapılabilir, ana tedavinin tamamlayıcı unsuru olabilir ve hatta hastalıklardan önce uygulanarak kişinin hastalanmamasını sağlayabilir.” Ozonun anti mikrobik etkisi olduğunu belirten Doç Dr. Aydın Arslan, bu özelliği ile hem maddi açıdan hem de sosyal hayatın kazanımı açısından hastaya avantaj sağladığını, kişinin yaşamsal fonksiyonlarında ileride oluşabilecek çok daha ciddi hastalıkları önleyerek ekonomik bir tedavi sunulduğuna dikkat çekti.

"Virüs salgını nedeniyle ozon tedavisine ilgi arttı. "Uygulama, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir etki gösteriyor, kullanım alanı ise çok fazla.”