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Virüs ve hastalıklara karşı ozon tedavisine ilgi arttı

Yasin Koçal Yasin Koçal
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Arslan, ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığını belirtti.

Virüs ve hastalıklara karşı ozon tedavisine ilgi arttı

Tüm dünyada korona virüsü ile mücadele devam ederken vücudu korumanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Arslan, virüse yakalanmamak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini bu nedenle de ozon tedavisine ilginin çoğaldığını vurguladı.

“Ozon tedavisi, hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılayarak ve kan dolaşımını artırarak vücudun bağışıklığını güçlendirir. Hiçbir yan etkisi olmayan bu yöntemle hastalıkların direkt tedavisi yapılabilir, ana tedavinin tamamlayıcı unsuru olabilir ve hatta hastalıklardan önce uygulanarak kişinin hastalanmamasını sağlayabilir.” Ozonun anti mikrobik etkisi olduğunu belirten Doç Dr. Aydın Arslan, bu özelliği ile hem maddi açıdan hem de sosyal hayatın kazanımı açısından hastaya avantaj sağladığını, kişinin yaşamsal fonksiyonlarında ileride oluşabilecek çok daha ciddi hastalıkları önleyerek ekonomik bir tedavi sunulduğuna dikkat çekti.

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"Virüs salgını nedeniyle ozon tedavisine ilgi arttı. "Uygulama, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir etki gösteriyor, kullanım alanı ise çok fazla.”

Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda salgın hastalıklar şiddetli semptomlara neden olabiliyor. Salgınlardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmenin önem arz ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aydın Arslan, ozon tedavisi ile vücudun salgın hastalıklara karşı kuvvetlendirildiğini belirtti.

Uygulamanın diyabete bağlı yaralar, mantar, egzama, karaciğer enflamasyonları, bel ve boyun fıtığı ağrıları, sporcu yaralanmaları, cilt yenileme, dolaşım bozuklukları, bağışıklık sistemi, fiziksel yenilenme, eklem hastalıkları, bağırsak problemleri, kanser gibi birçok alanda kullanıldığını ifade eden Doç Dr. Aydın Arslan, ozon tedavisinin faydalarını şöyle sıraladı:

Karaciğerin temizlenmesi, kasların güçlendirilmesi ve kas ağrılarının giderilmesini sağlar

Yorgunluğun giderilmesi, vücuttaki parazitlerin yok edilmesi, yağların yakılması ve sindirimin düzenlenmesinde,

Damar tıkanıklıklarının açılması, bakterilerin yok edilmesi, kanser hücrelerinin çoğalmasının engellenmesi

Soğuk algınlığının engellenmesi, kalp fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve ani kalp krizi riskinin düşürülmesi

Fazla şekerin yakılması, dalağın ve pankreasın oksijenlendirilmesi, lenf sisteminin detokslanması

Gangrenin önlenmesi, sinir sistemini koruması, kanı sulandırması, kansızlığı önlemesi

Hepatit A, B, C hastalıklarının iyileştirilmesi, AIDS, zona ve uçuk gibi virüs hastalıklarının tedavi edilmesi

Cildi yenilemesi, nemlendirmesi, akneleri temizlemesi, gözaltı morluklarını önlemesi, saç dökülmesini engellemesi

Yaraları iyileştirmesi, hormon dengesini düzeltmesi, mantar ve egzama hastalıklarının iyileştirilmesi

Vücudun tüm hücrelerini temizlemesi

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