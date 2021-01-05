Namaz, İslam dininin en önemli ibadetlerindendir. Günde beş vakit namaz kılmak Müslümanlara farzdır. Farz namazlar şunlardır: sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Her gün beş vakit namazın dışında kılınması gereken bir başka namaz daha vardır. Bu, yatsı namazından sonra kılınan vacip namaz olarak da bilinen vitir namazıdır. Vitir namazı, kılınışı bakımından da farz namazlardan farklılık gösterir. Vitir namazı nasıl kılınır? Selati vitir namazı kaç rekattır? Diğer namazlardan ayrı olan vitir namazı ile ilgili aklınıza birçok soru takılabilir. İşte sorularınızı cevaplayacak bilgiler...
Müslümanlar, farzların dışında vacip olan ibadetleri de yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda vitir namazının önemi büyüktür. Vitir namazı, yatsı namazının ardından kılınan, Hanefi mezhebine göre üç rekatlı bir vacip namazdır. Gece namazlarının sonuncusu olarak da bilinir.
Hz. Peygamber'in vitir namazı kılması ve vitirle ilgili hadislerinin olması bu konuda yol göstericidir. "Vitir gereklidir, kim vitir kılmazsa bizden değildir." hadisi dikkate alınır.
Vitir namazı, Hz. Peygamber'in "Allah -ziyade olarak- size bir namaz verdi; o sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır, o vitirdir; Allah onu sizin için yatsı ile fecrin doğuşu arasına koydu." hadisine dayanır.
"Vitr" tek sayı anlamına gelir. Hz. Peygamber, gecenin son namazının tek sayılı rekatlarla olmasını tavsiye etmiştir. Vitir namazının her gece en son kılınmasının sebebi de budur.
Vitir namazını, yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazının vakti girene dek herhangi bir zaman diliminde kılabilirsiniz.
Fıkıh bilginleri, hadislere dayanarak vitirin kılınan son nafile namaz olduğu görüşündedir. Yatsı namazından sonra nafile namaz kılacaksanız vitirden önce kılmanız gerekir. Ayrıca uyumadan önce vitir namazı kılıp sonrasında gece namazı kılmak isterseniz dilediğiniz kadar gece namazı kılmanızda bir sakınca yoktur.
Vitir namazı kılınışı diğer namazlara göre farklılık gösterir. Bu nedenle vitir namazını nasıl kılacağınızı öğrenmek isteyebilirsiniz.
Vitir namazı üç rekattan oluşur.
Vitir namazına "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya" diyerek niyet edilir.
Vitir namazının kılınışı adım adım şu şekildedir:
Birinci Rekat:
İkinci Rekat:
Üçüncü Rekat:
Vitir namazında okunan sureler; birinci rekatta A'la, ikinci rekatta Kafirun, üçüncüde ise İhlas suresidir. Ancak bu kesin hüküm değildir. Bazen de Fatiha suresi dışında diğer sureler ve başka ayetler de okunmalıdır.
Diğer namazlarda olduğu gibi Subhaneke, Ettahiyyatü, Salli ve Barik, Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları vitir namazında da okunur. Vitir namazında farklı olarak Kunut duaları ("Allahümme inna neste'ınuke" ve "Allahümme iyyake na'büdü") da yer alır.
Kunut dualarını ezbere bilmiyorsanız bu soruya cevap arıyor olabilirsiniz. Vitir namazının gerekliliklerini yerine getirebilmeniz için Kunut dualarını ezberlemeniz gerekir. Ancak ezberleyene kadar "Rabbena atina" duasını okuyabilir veya üç kere "Allahümmeğfir li" diyerek namazınızı kılabilirsiniz.
Vitir namazının zorunlu olup olmadığı bilgisi mezheplere göre farklılık gösterir. Bu nedenle kesin olarak zorunludur veya zorunlu değildir denemez.
Fıkıh bilginlerinin çoğuna göre vitir namazı müekked sünnettir.
Hanefi mezhebine göre vitir namazı vaciptir ve kılınması zorunludur.
Vitir, farz namazlar arasında yer almaz.
Hanefi mezhebine göre sabah namazının vakti geldiğinde vitir namazını kılmamış olan kişinin kaza namazı kılması gerekir. Sabah namazının vaktinin çıkmasına daha varsa önce vitir namazının kazasını kılıp sonra sabah namazını kılmanız gerekir.
Kunut kelimesi sözlükte, Allah'a ihlasla kulluk etmek, duayı ve namazı uzatmak, dua etmek, ibadet amacıyla ayakta durmak gibi anlamlara sahiptir. Vitir namazında kunut duası okumak vaciptir. Namazda zammı sureyle Kunut duasının arasını ayırmak amacıyla tekbir alınır.
Vitir namazının kılınışıyla alakalı görüş ayrılıkları olduğundan bu sorunun cevabı da farklılık gösterir. Vitir namazını vacip olarak yerine getiriyorsanız seferiyken de kılmanız gerekir. Vitir namazı, dört rekattan az olduğu için yolculukta da aynı şekilde kılınır.
Vitir namazı Ramazan ayı dışında cemaatle kılınmaz. Vitir namazını cemaatin imamı kıldırır, Kunut duası içten okunur.
Hz. Peygamber'in bu konuyla alakalı bir hadisinin olduğu rivayet edilir. Fakat vitir namazından sonraki secdeyle ilgili gerçek bir kaynağa ulaşılamadığı belirtilir.
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