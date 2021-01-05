Namaz, İslam dininin en önemli ibadetlerindendir. Günde beş vakit namaz kılmak Müslümanlara farzdır. Farz namazlar şunlardır: sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Her gün beş vakit namazın dışında kılınması gereken bir başka namaz daha vardır. Bu, yatsı namazından sonra kılınan vacip namaz olarak da bilinen vitir namazıdır. Vitir namazı, kılınışı bakımından da farz namazlardan farklılık gösterir. Vitir namazı nasıl kılınır? Selati vitir namazı kaç rekattır? Diğer namazlardan ayrı olan vitir namazı ile ilgili aklınıza birçok soru takılabilir. İşte sorularınızı cevaplayacak bilgiler... Vitir Namazı Nedir? Müslümanlar, farzların dışında vacip olan ibadetleri de yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda vitir namazının önemi büyüktür. Vitir namazı, yatsı namazının ardından kılınan, Hanefi mezhebine göre üç rekatlı bir vacip namazdır. Gece namazlarının sonuncusu olarak da bilinir. Vitir Namazı Neden Kılınır? Hz. Peygamber'in vitir namazı kılması ve vitirle ilgili hadislerinin olması bu konuda yol göstericidir. "Vitir gereklidir, kim vitir kılmazsa bizden değildir." hadisi dikkate alınır.

Vitir Namazı Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Vitir namazı, Hz. Peygamber'in "Allah -ziyade olarak- size bir namaz verdi; o sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır, o vitirdir; Allah onu sizin için yatsı ile fecrin doğuşu arasına koydu." hadisine dayanır. Vitir Ne Demek? "Vitr" tek sayı anlamına gelir. Hz. Peygamber, gecenin son namazının tek sayılı rekatlarla olmasını tavsiye etmiştir. Vitir namazının her gece en son kılınmasının sebebi de budur. Vitir Namazı Ne Zaman Kılınır? Vitir namazını, yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazının vakti girene dek herhangi bir zaman diliminde kılabilirsiniz. Vitir Namazından Sonra Namaz Kılınır Mı? Fıkıh bilginleri, hadislere dayanarak vitirin kılınan son nafile namaz olduğu görüşündedir. Yatsı namazından sonra nafile namaz kılacaksanız vitirden önce kılmanız gerekir. Ayrıca uyumadan önce vitir namazı kılıp sonrasında gece namazı kılmak isterseniz dilediğiniz kadar gece namazı kılmanızda bir sakınca yoktur. Vitir Namazı Nasıl Kılınır? Vitir namazı kılınışı diğer namazlara göre farklılık gösterir. Bu nedenle vitir namazını nasıl kılacağınızı öğrenmek isteyebilirsiniz. Vitir Namazı Kaç Rekat Kılınır? Vitir namazı üç rekattan oluşur. Vitir Namazına Nasıl Niyet Edilir? Vitir namazına "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya" diyerek niyet edilir.

Yatsı Namazı Vitir Nasıl Kılınır? Vitir namazının kılınışı adım adım şu şekildedir: Birinci Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek tekbir getirilir.

Subhaneke duası okunur.

Euzü-Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an-ı Kerim'den bir sure veya birkaç ayet okunur.

"Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir. Rükudayken üç kere "Sübhane Rabbiyel Azim" denir.

"Semi Allahü limen hamideh Rabbena lekel hamd" denerek ayağa kalkılır.

Tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secdede, üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. İki kez secde yapılır.

"Allahu Ekber" diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır ve kollar bağlanır. İkinci Rekat: Besmele çekilerek ikinci rekata başlanır.

Fatiha suresi okunur.

Kur'an-ı Kerim'den bir sure veya birkaç ayet okunur.

Birinci rekattaki gibi rükuya gidilir, ayağa kalkış ve secde yapılır.

İkinci secdeden sonra oturulur ve Ettahiyyatü okunur.

"Allahu Ekber" diyerek üçüncü rekatı kılmak için ayağa kalkılır. Üçüncü Rekat: "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek üçüncü rekata başlanır.

Fatiha suresi okunur.

Kur'an-ı Kerim'den bir sure veya birkaç ayet okunur.

Sonra yine tekbir alınır. "Allahu Ekber" denir ve kollar yeniden bağlanır.

Kunut duaları ("Allahümme inna neste'ınuke" ve "Allahümme iyyake na'büdü") okunur.

Rükuya geçilir, ayağa kalkılır, secdeye gidilir.

İkinci secdeden sonra oturulur. İlk olarak Ettahiyyatü okunur. Sonra Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.

Kafa önce sağ sonra sol omza doğru çevrilir. Her çevirişte "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denir. Böylece selam verilerek namaz tamamlanmış olur. Vitir Namazında Hangi Zammı Sureler Okunur? Vitir namazında okunan sureler; birinci rekatta A'la, ikinci rekatta Kafirun, üçüncüde ise İhlas suresidir. Ancak bu kesin hüküm değildir. Bazen de Fatiha suresi dışında diğer sureler ve başka ayetler de okunmalıdır. Vitir Namazında Okunan Dualar Nelerdir? Diğer namazlarda olduğu gibi Subhaneke, Ettahiyyatü, Salli ve Barik, Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları vitir namazında da okunur. Vitir namazında farklı olarak Kunut duaları ("Allahümme inna neste'ınuke" ve "Allahümme iyyake na'büdü") da yer alır. Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur? Kunut dualarını ezbere bilmiyorsanız bu soruya cevap arıyor olabilirsiniz. Vitir namazının gerekliliklerini yerine getirebilmeniz için Kunut dualarını ezberlemeniz gerekir. Ancak ezberleyene kadar "Rabbena atina" duasını okuyabilir veya üç kere "Allahümmeğfir li" diyerek namazınızı kılabilirsiniz. Vitir Namazı Hakkında Diğer Ayrıntılar Vitir Namazı Kılmak Zorunlu Mu? Vitir namazının zorunlu olup olmadığı bilgisi mezheplere göre farklılık gösterir. Bu nedenle kesin olarak zorunludur veya zorunlu değildir denemez.