HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Vitir namazı nasıl kılınır? Selati vitir namazı kaç rekattır?

Vitir namazı nasıl kılınır? Selati vitir namazı kaç rekattır?

05.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vitir namazı nasıl kılınır? Selati vitir namazı kaç rekattır?

Namaz, Müslümanlar için farz olan ibadetlerden biridir. Farz namazlar; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı şeklindedir. Farz namazların dışında bir de vacip olan vitir namazının kılınması gerekir. Vitir namazı kılınışı farz namazların kılınışından farklıdır. Vitir namazı nasıl kılınır? Selati vitir namazı kaç rekattır? Yazımızda vitir namazı ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

Namaz, İslam dininin en önemli ibadetlerindendir. Günde beş vakit namaz kılmak Müslümanlara farzdır. Farz namazlar şunlardır: sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Her gün beş vakit namazın dışında kılınması gereken bir başka namaz daha vardır. Bu, yatsı namazından sonra kılınan vacip namaz olarak da bilinen vitir namazıdır. Vitir namazı, kılınışı bakımından da farz namazlardan farklılık gösterir. Vitir namazı nasıl kılınır? Selati vitir namazı kaç rekattır? Diğer namazlardan ayrı olan vitir namazı ile ilgili aklınıza birçok soru takılabilir. İşte sorularınızı cevaplayacak bilgiler...

Vitir Namazı Nedir?

Müslümanlar, farzların dışında vacip olan ibadetleri de yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda vitir namazının önemi büyüktür. Vitir namazı, yatsı namazının ardından kılınan, Hanefi mezhebine göre üç rekatlı bir vacip namazdır. Gece namazlarının sonuncusu olarak da bilinir.

Vitir Namazı Neden Kılınır?

Hz. Peygamber'in vitir namazı kılması ve vitirle ilgili hadislerinin olması bu konuda yol göstericidir. "Vitir gereklidir, kim vitir kılmazsa bizden değildir." hadisi dikkate alınır.

Vitir Namazı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Vitir namazı, Hz. Peygamber'in "Allah -ziyade olarak- size bir namaz verdi; o sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır, o vitirdir; Allah onu sizin için yatsı ile fecrin doğuşu arasına koydu." hadisine dayanır.

Vitir Ne Demek?

"Vitr" tek sayı anlamına gelir. Hz. Peygamber, gecenin son namazının tek sayılı rekatlarla olmasını tavsiye etmiştir. Vitir namazının her gece en son kılınmasının sebebi de budur.

Vitir Namazı Ne Zaman Kılınır?

Vitir namazını, yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazının vakti girene dek herhangi bir zaman diliminde kılabilirsiniz.

Vitir Namazından Sonra Namaz Kılınır Mı?

Fıkıh bilginleri, hadislere dayanarak vitirin kılınan son nafile namaz olduğu görüşündedir. Yatsı namazından sonra nafile namaz kılacaksanız vitirden önce kılmanız gerekir. Ayrıca uyumadan önce vitir namazı kılıp sonrasında gece namazı kılmak isterseniz dilediğiniz kadar gece namazı kılmanızda bir sakınca yoktur.

Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Vitir namazı kılınışı diğer namazlara göre farklılık gösterir. Bu nedenle vitir namazını nasıl kılacağınızı öğrenmek isteyebilirsiniz.

Vitir Namazı Kaç Rekat Kılınır?

Vitir namazı üç rekattan oluşur.

Vitir Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Vitir namazına "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya" diyerek niyet edilir.

Yatsı Namazı Vitir Nasıl Kılınır?

Vitir namazının kılınışı adım adım şu şekildedir:

Birinci Rekat:

  • "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya" diye niyet edilir.
  • "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirilir.
  • Subhaneke duası okunur.
  • Euzü-Besmele çekilir.
  • Fatiha Suresi okunur.
  • Kur'an-ı Kerim'den bir sure veya birkaç ayet okunur.
  • "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir. Rükudayken üç kere "Sübhane Rabbiyel Azim" denir.
  • "Semi Allahü limen hamideh Rabbena lekel hamd" denerek ayağa kalkılır.
  • Tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secdede, üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. İki kez secde yapılır.
  • "Allahu Ekber" diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır ve kollar bağlanır.

İkinci Rekat:

  • Besmele çekilerek ikinci rekata başlanır.
  • Fatiha suresi okunur.
  • Kur'an-ı Kerim'den bir sure veya birkaç ayet okunur.
  • Birinci rekattaki gibi rükuya gidilir, ayağa kalkış ve secde yapılır.
  • İkinci secdeden sonra oturulur ve Ettahiyyatü okunur.
  • "Allahu Ekber" diyerek üçüncü rekatı kılmak için ayağa kalkılır.

Üçüncü Rekat:

  • "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek üçüncü rekata başlanır.
  • Fatiha suresi okunur.
  • Kur'an-ı Kerim'den bir sure veya birkaç ayet okunur.
  • Sonra yine tekbir alınır. "Allahu Ekber" denir ve kollar yeniden bağlanır.
  • Kunut duaları ("Allahümme inna neste'ınuke" ve "Allahümme iyyake na'büdü") okunur.
  • Rükuya geçilir, ayağa kalkılır, secdeye gidilir.
  • İkinci secdeden sonra oturulur. İlk olarak Ettahiyyatü okunur. Sonra Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.
  • Kafa önce sağ sonra sol omza doğru çevrilir. Her çevirişte "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denir. Böylece selam verilerek namaz tamamlanmış olur.

Vitir Namazında Hangi Zammı Sureler Okunur?

Vitir namazında okunan sureler; birinci rekatta A'la, ikinci rekatta Kafirun, üçüncüde ise İhlas suresidir. Ancak bu kesin hüküm değildir. Bazen de Fatiha suresi dışında diğer sureler ve başka ayetler de okunmalıdır.

Vitir Namazında Okunan Dualar Nelerdir?

Diğer namazlarda olduğu gibi Subhaneke, Ettahiyyatü, Salli ve Barik, Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları vitir namazında da okunur. Vitir namazında farklı olarak Kunut duaları ("Allahümme inna neste'ınuke" ve "Allahümme iyyake na'büdü") da yer alır.

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur?

Kunut dualarını ezbere bilmiyorsanız bu soruya cevap arıyor olabilirsiniz. Vitir namazının gerekliliklerini yerine getirebilmeniz için Kunut dualarını ezberlemeniz gerekir. Ancak ezberleyene kadar "Rabbena atina" duasını okuyabilir veya üç kere "Allahümmeğfir li" diyerek namazınızı kılabilirsiniz.

Vitir Namazı Hakkında Diğer Ayrıntılar

Vitir Namazı Kılmak Zorunlu Mu?

Vitir namazının zorunlu olup olmadığı bilgisi mezheplere göre farklılık gösterir. Bu nedenle kesin olarak zorunludur veya zorunlu değildir denemez.

Vitir Namazı Sünnet Midir?

Fıkıh bilginlerinin çoğuna göre vitir namazı müekked sünnettir.

Vitir Namazı Vacip Mi?

Hanefi mezhebine göre vitir namazı vaciptir ve kılınması zorunludur.

Vitir Namazı Farz Mı?

Vitir, farz namazlar arasında yer almaz.

Vitir Namazının Kazası Olur Mu?

Hanefi mezhebine göre sabah namazının vakti geldiğinde vitir namazını kılmamış olan kişinin kaza namazı kılması gerekir. Sabah namazının vaktinin çıkmasına daha varsa önce vitir namazının kazasını kılıp sonra sabah namazını kılmanız gerekir.

Vitir Namazında Neden Tekbir Alınır?

Kunut kelimesi sözlükte, Allah'a ihlasla kulluk etmek, duayı ve namazı uzatmak, dua etmek, ibadet amacıyla ayakta durmak gibi anlamlara sahiptir. Vitir namazında kunut duası okumak vaciptir. Namazda zammı sureyle Kunut duasının arasını ayırmak amacıyla tekbir alınır.

Seferilikte Vitir Namazı Kılınır Mı?

Vitir namazının kılınışıyla alakalı görüş ayrılıkları olduğundan bu sorunun cevabı da farklılık gösterir. Vitir namazını vacip olarak yerine getiriyorsanız seferiyken de kılmanız gerekir. Vitir namazı, dört rekattan az olduğu için yolculukta da aynı şekilde kılınır.

Vitir Namazı Cemaatle Nasıl Kılınır?

Vitir namazı Ramazan ayı dışında cemaatle kılınmaz. Vitir namazını cemaatin imamı kıldırır, Kunut duası içten okunur.

Vitir Namazından Sonra Yapılacak Secde Nedir?

Hz. Peygamber'in bu konuyla alakalı bir hadisinin olduğu rivayet edilir. Fakat vitir namazından sonraki secdeyle ilgili gerçek bir kaynağa ulaşılamadığı belirtilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Denizbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iletişim bilgileriDenizbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iletişim bilgileri
CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu! Sınav ne zaman?CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu! Sınav ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Bağcılar'da su borusu patladı! Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kamerada

Motosikletlinin zor anları! Cadde göle döndü

Denizbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

Denizbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

Namaz sureleri ve duaları nelerdir? Sırasıyla namaz sure ve duaları

Namaz sureleri ve duaları nelerdir? Sırasıyla namaz sure ve duaları

SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı

SGK çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

Burger King iletişim, sipariş hattı, şikayet numarası

Burger King iletişim, sipariş hattı, şikayet numarası

Elazığ'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.