Vivo Watch 2 ortaya çıktı!

Akıllı saatler her yeni sektörde olduğu gibi, ilk zamanlar çok sıcak karşılanmamış ve geleneksel kol saatlerinin yerini tutamayacakları düşünülmüştü. Özellikle, bir kol saatinin tek bir saat pili ile yıllarca çalışabilmesi ve sağlam bir mekanizması olması halinde ömürlük olarak kullanılabilmesi gibi durumlar, akıllı saatler için oldukça büyük birer handikap olarak görüldü.

Bununla birlikte, akıllı saatler isminin de hakkını vererek, sadece zamanı gösterme işlevinin çok ötesine giderek mail okuma, çağrı yanıtlama, kalp ritmi ölçme, adım sayma gibi özelliklerle donatılınca, bir anda rüzgar tersine döndü. Şimdilerde ise geleneksel kol saatleri için hayatta kalma mücadelesi veriyorlar diyebiliriz.

VIVO WATCH 2 TENAA'DA GÖRÜLDÜ

Biz şimdi geleneksel saatlerin gelecek kaygısını bir kenara bırakalım ve akıllı saat dünyasının yeni oyuncularından birine, Vivo Watch 2‘ye göz atalım. Vivo’nun akıllı saat serisinin ikinci modeli olan Watch 2, dün itibariyle Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’dan onay alarak resmen meraklılarına yeşil ışık yakmış oldu.

İlk modelin 46 mm’lik bir çapa ve 478mAh’lık bir bataryaya sahip olduğunu biliyorduk. Bu yeni modelde ise 515 mAh’lık bir pil tercih edilmiş. Bununla birlikte söz konusu saatin diğer özellikleri konusunda şu an için net bir bilgi yok.

Aynı durum çıkış tarihi için de geçerli. Henüz Vivo tarafından bu yeni modelin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda net bir bilgi verilmiş değil. Bununla birlikte, TENAA’dan onay alınmış olması, bu yeni akıllı saatin çıkış tarihinin çok da uzak olmadığını gösteriyor.

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