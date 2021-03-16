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Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

16.03.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki vizesiz seyahatin çok yakında başlayacağını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'a seyahatin sadece yeni kimlik ile yapılabileceği müjdesini verdi. Bakan Çavuşoğlu ise Azerbaycan ile Türkiye arasındaki vizesiz seyahatin başlama tarihini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından Azerbaycan'a vizesiz seyahatin başlayacağını duyurdu. EGM'nin attığı twette "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" ifadelerine yer verildi.

VİZE KALKIYOR MU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020 tarihinde Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" demişti. Bu tarihten beri vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı hem Türkiye hem de Azerbaycan vatandaşları tarafından oldukça merak ediliyordu.

VİZESİZ SEYAHAT BAŞLIYOR

Sonunda beklenen haber geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden vizesiz seyahat döneminin başlamak üzere olduğunu açıkladı. Twette, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Türkiye - Azerbaycan ya da Azerbaycan - Türkiye seyahatlerinde sadece yeni tip kimliklerin kullanılacağını ve vizesiz seyahat süresinin 30 günden 90 güne çıkarıldığını duyurdu.

Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

2021 itibari ile Türkiye'den vize almadan seyahat edilebilen ülkelerin listesi şu şekilde:

  • Azerbaycan
  • Arnavutluk
  • Antigua ve Barbuda
  • Arjantin
  • Bahreyn
  • Bahamalar
  • Barbados
  • Belize
  • Beyaz Rusya
  • Bosna - Hersek
  • Bolivya
  • Brezilya
  • Botsvana
  • Britanya Virjin Adaları
  • Brunei Sultanlığı
  • Dominik Cumhuriyeti
  • Dominika
  • El Salvador
  • Ekvador
  • Esvatini
  • Ermenistan
  • Fiji
  • Fas
  • Filipinler
  • Fildişi Sahilleri
  • Guatemala
  • Güney Kore
  • Güney Afrika Cumhuriyeti
  • Gürcistan
  • Honduras
  • Haiti
  • Hong Kong
  • Irak
  • İran
  • Jamaika
  • Karadağ
  • Kamboçya
  • Katar
  • Kırgızistan
  • Kazakistan
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Kolombiya
  • Komorlar
  • Kosova
  • Kuveyt
  • Kosta Rika
  • Kuzey Makedonya
  • Lübnan
  • Laos
  • Makao Özel İdare Bölgesi
  • Maldivler
  • Madagaskar
  • Malezya
  • Meksika
  • Mauritus
  • Moldova
  • Moğolistan
  • Nikaragua
  • Nepal
  • Özbekistan
  • Panama
  • Palau Cumhuriyeti
  • Peru
  • Paraguay
  • Saint Christoper ve Nevis Adaları
  • Sao Tome ve Principe
  • Samoa
  • Saint Lucia
  • Sırbistan
  • Sudan
  • Seyşeller
  • Singapur
  • Suriye
  • Sudan
  • Şili
  • Tayland
  • Tacikistan
  • Tonga
  • Tayvan
  • Tunus
  • Trinidad ve Tobago
  • Tuvalu
  • Umman
  • Ukrayna
  • Uruguay
  • Ürdün
  • Venezuela
  • Vanuatu
  • Zimbabve
  • Zambiya

VİZE NASIL ALINIR?

Vize işlemleri, vize isteyen her ülke için aynı değildir bu sebeple farklı prosedürler işlenir. Ancak vize işlemlerinde izlenilen genel prosedür şu şekildedir:

1. Pasaport. En az 6 ay geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmak vize almanın ilk kuralıdır.
2. Vize başvuru evrakları. Vize işleminin ikinci adımında ise vize başvuru evrakları tamamlanmalıdır. Bu işlemin uzunluğu kişiye ve vizenin tipine göre değişmek ile beraber en fazla iki gün sürmektedir.
3.Vize randevusu. Bazı ülkelere vize alabilmek için öncelikle randevu alınması gerekir.
4.Formlar ve evraklar Vize randevusunun zamanı gelmeden gerekli evraklar ve formlar vize başvuru dosyası içerisinde eksiksiz bir biçimde hazırlanmalıdır.
5.Parmak izi Mülakat sonrasında ilk kez vize alacak kişiler parmak izi taramasına girerler.
6.Vize başvuru ücreti Parmak izi işlemi tamamlandıktan sonra vize başvuru ücreti ödenir.
7.Vize başvuru süreci takibi Vize başvuru ücreti yatırıldıktan sonra vizeniz onaylanana kadar vize başvurunuzu takip etmeniz gereklidir.

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