Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından Azerbaycan'a vizesiz seyahatin başlayacağını duyurdu. EGM'nin attığı twette "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" ifadelerine yer verildi.

Cenap Cumhurbaşkanı Aliyev’in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül’den itibaren vizeyi kaldırıyor. “Bir Millet iki Devlet”e yakışan oldu! @RTErdogan @presidentaz pic.twitter.com/JOzB3FY1mu — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 25, 2019

VİZE KALKIYOR MU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020 tarihinde Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" demişti. Bu tarihten beri vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı hem Türkiye hem de Azerbaycan vatandaşları tarafından oldukça merak ediliyordu.

VİZESİZ SEYAHAT BAŞLIYOR

Sonunda beklenen haber geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden vizesiz seyahat döneminin başlamak üzere olduğunu açıkladı. Twette, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Türkiye - Azerbaycan ya da Azerbaycan - Türkiye seyahatlerinde sadece yeni tip kimliklerin kullanılacağını ve vizesiz seyahat süresinin 30 günden 90 güne çıkarıldığını duyurdu.