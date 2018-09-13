"Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği"

"Organize İşler 2" filminin çekimlerini yaptıklarını bu nedenle yoğun bir süreçten geçtiğini anlatan Erdoğan, "Film montajının ortasından çıkıp geldim. Bu kadar iyi bir fikri, bu kadar coşkulu bir kalabalığı yalnız bırakmak olmazdı. İyi ki de gelmişim. Geldiğim için çok mutluyum. Yıllar sonra eve uğramak gibi bir şeydi. Bu imkanı veren Gevaş halkına çok teşekkür ediyorum. Kafamda Vizontele 3'ü çekmek için bir hikaye var. İnşallah yeni bir filmi burada çekeceğiz." dedi.

Esprileriyle kalabalığa keyifli anlar yaşatan Erdoğan, şenlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda düzenlenen şenliklere katılamadığını, bu seneki şenliğe katılmak için önceden hazırlık yaptığını söyledi.

Belediye Başkanı Sinan Hakan da etkinliğin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurgulayarak "Bugün bizim için tarihi bir gün. Yılmaz Erdoğan yıllar sonra geldi ve bizleri çok mutlu etti. Güzellikler adına pedal çevireceğiz, Deli Emin'in gözünden dünyaya bakacağız. Bizim için çok güzel ve anlamlı bir gün. Aslında Vizontele'deki sahneleri biraz da yaşıyoruz. Bu samimiyet ve bu güzelliklerle devam edeceğiz." diye konuştu.

Programın ardından belediye binasının balkonuna çıkan Erdoğan ve Hakan, Vizontele filmindeki balkon konuşmasını taklit ederek burada vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan ve beraberindekilere plaketlerin verildiği program, akşam saatlerinde Vizontele filminin gösterimiyle son bulacak.

