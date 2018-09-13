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"Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

Van'ın Gevaş Belediyesince organize edilen ve sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın da katıldığı "3. Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu - Yılmaz Erdoğan: - "Bu kadar iyi bir fikri, bu kadar coşkulu bir kalabalığı yalnız bırakmak olmazdı. İyi ki de gelmişim. Geldiğim için çok mutluyum" - "Kafamda Vizontele 3'ü çekmek için bir hikaye var. İnşallah yeni bir filmi burada çekeceğiz" - Belediye Başkanı Sinan Hakan: - "Bizim için çok güzel ve anlamlı bir gün. Aslında Vizontele'deki sahneleri biraz da yaşıyoruz"

Van'ın Gevaş Belediyesince organize edilen "3. Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği"nde renkli görüntüler yaşandı.

Gevaş Belediyesi, sanatçı Yılmaz Erdoğan tarafından ilçede çekilen "Vizontele" filminde Erdoğan'ın canlandırdığı "Deli Emin" karakterinden esinlenerek şenlik düzenledi.

İlçenin tanıtımına katkı sağlamak ve insanları doğayla buluşturmak amacıyla Doğu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle üçüncüsü düzenlenen şenlikte vatandaşlar "Deli Emin" karakterini taklit ederek filmdeki atmosferi oluşturmaya çalıştı.

Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve protokol üyeleri "Deli Emin" karakterinin kullandığı aksesuarları takarak bisiklet sürdü.

Yüzlerce doğaseverin kaldığı ve küçük kazaların da yaşandığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Esprileriyle kalabalığa keyifli anlar yaşatan Erdoğan, şenlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda düzenlenen şenliklere katılamadığını, bu seneki şenliğe katılmak için önceden hazırlık yaptığını söyledi.

"Organize İşler 2" filminin çekimlerini yaptıklarını bu nedenle yoğun bir süreçten geçtiğini anlatan Erdoğan, "Film montajının ortasından çıkıp geldim. Bu kadar iyi bir fikri, bu kadar coşkulu bir kalabalığı yalnız bırakmak olmazdı. İyi ki de gelmişim. Geldiğim için çok mutluyum. Yıllar sonra eve uğramak gibi bir şeydi. Bu imkanı veren Gevaş halkına çok teşekkür ediyorum. Kafamda Vizontele 3'ü çekmek için bir hikaye var. İnşallah yeni bir filmi burada çekeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Sinan Hakan da etkinliğin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurgulayarak "Bugün bizim için tarihi bir gün. Yılmaz Erdoğan yıllar sonra geldi ve bizleri çok mutlu etti. Güzellikler adına pedal çevireceğiz, Deli Emin'in gözünden dünyaya bakacağız. Bizim için çok güzel ve anlamlı bir gün. Aslında Vizontele'deki sahneleri biraz da yaşıyoruz. Bu samimiyet ve bu güzelliklerle devam edeceğiz." diye konuştu.

Programın ardından belediye binasının balkonuna çıkan Erdoğan ve Hakan, Vizontele filmindeki balkon konuşmasını taklit ederek burada vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan ve beraberindekilere plaketlerin verildiği program, akşam saatlerinde Vizontele filminin gösterimiyle son bulacak.

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Gevaş Van vizontele Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği Yılmaz Erdoğan

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