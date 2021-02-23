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Volkanik kayaçlar üzerinde saklı! Gören telefonuna sarılıyor

23.02.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Volkanik kayaçlar üzerinde saklı! Gören telefonuna sarılıyor

Kars'ın Susuz ilçesindeki volkanik kayaçlar üzerinde yer alan Aygır Gölü, kışın buzla kaplanan yüzeyiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Doğal sit alanı Aygır Gölü çevresindeki dağların da beyaza bürünmesiyle ortaya çıkan manzaralar fotoğraf tutkunlarını mest ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının en çetin geçtiği iller arasındaki kentin Susuz ilçesinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü'nün yüzeyinin bazı bölümleri, kışın değişen hava ısısı sebebiyle zaman zaman buzla kaplanıyor.

Doğal güzelliğinin yanı sıra bu özelliği ile de ilgi gören 2 bin 941 metrekare alanı kaplayan göl, kışın fotoğrafçılığa gönül verenler başta olmak üzere ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

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Kışın kullanılamadıkları için kıyıya çekilen kayıklar ile de fotoğraf tutkunlarını cezbeden ve geçen yıl doğal sit alanı ilan edilen Aygır Gölü, şu sıralar karla kaplı dağlar arasındaki manzarasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

Göl, gün batımında bulutların kızıllaşarak suya yansımasıyla da fotoğrafçılar için adeta doğal bir stüdyo haline geliyor.

Dondurucu soğukların da etkisiyle halen bir bölümü buzla kaplı olan gölün buz tutmayan kıyılarında ise ziyaretçiler hobi amaçlı oltayla balık avlayabiliyor.

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Edirne'den Kars'a gelen fotoğrafçı Hakan Atalay, AA muhabirine, burayı ilk kez gördüğünü ve karlar arasındaki manzarasıyla göle hayran kaldığını söyledi.

Atalay, göldeki yansımaların seyrine doyumsuz manzaralar oluşturduğunu belirterek, "Edirne'den geldim. Kars'ın birçok yerini gezmiştim, ilk defa geliyorum ve burayı gördükten sonra kendime daha önce neden hiç gelmedim dedim. Gerçekten çok güzel bir yer, özellikle de gün batımındaki manzaralar harika kareler çıkarıyor." dedi.

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'HAVASI DA MANZARASI DA RAHATLATIYOR'

Ziyaretçilerden Zülfikar Sönmez ise yerli ve yabancı turistlerin bu güzelliği görmesi gerektiğini dile getirerek, "İlk defa geldim, Kars'a yakın bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Hoş bir havası, güzel bir manzarası var, herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. İnsanı rahatlatan manzarası ve havası var. Gölün bir kısmının su, bir kısmının da buz olması ayrı bir güzellik katıyor." diye konuştu.

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Çevresi kar yağışı ile tamamen beyaza bürünen Aygır Gölü'nün doğal güzelliği Anadolu Ajansı ekibince drone ile havadan görüntülendi.

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AA

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