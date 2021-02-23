Volkanik kayaçlar üzerinde saklı! Gören telefonuna sarılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının en çetin geçtiği iller arasındaki kentin Susuz ilçesinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü'nün yüzeyinin bazı bölümleri, kışın değişen hava ısısı sebebiyle zaman zaman buzla kaplanıyor.

Doğal güzelliğinin yanı sıra bu özelliği ile de ilgi gören 2 bin 941 metrekare alanı kaplayan göl, kışın fotoğrafçılığa gönül verenler başta olmak üzere ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kışın kullanılamadıkları için kıyıya çekilen kayıklar ile de fotoğraf tutkunlarını cezbeden ve geçen yıl doğal sit alanı ilan edilen Aygır Gölü, şu sıralar karla kaplı dağlar arasındaki manzarasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

Göl, gün batımında bulutların kızıllaşarak suya yansımasıyla da fotoğrafçılar için adeta doğal bir stüdyo haline geliyor.

Dondurucu soğukların da etkisiyle halen bir bölümü buzla kaplı olan gölün buz tutmayan kıyılarında ise ziyaretçiler hobi amaçlı oltayla balık avlayabiliyor.

Edirne'den Kars'a gelen fotoğrafçı Hakan Atalay, AA muhabirine, burayı ilk kez gördüğünü ve karlar arasındaki manzarasıyla göle hayran kaldığını söyledi.