Volkswagen Crafter için büyük fırsat . Volkswagen Ticari Araç, Crafter Okul ve Servis modelleri için yıl sonuna özel bir kredi kampanyası başlattı. Vdf iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Aralık ayı boyunca devam edecek kampanyada kredili alımlarda cazip faiz oranları sunuluyor.

VOLKSWAGEN CRAFTER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) iş birliğiyle yeni bir kampanyayı uygulamaya aldı. Crafter Okul ve Servis modellerine özel olarak uygulanan kampanya Aralık ayı boyunca devam ediyor. Kampanyada Crafter Okul veya Servis modelleri için kredili alımlarda uygun faiz oranları sunuluyor: 150 bin TL kredi kullanımında vade sayısına göre yüzde 0.44’den, yüzde 1,32’ye değişen faiz oranları sunuluyor. Kredi fırsatı 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında Crafter Okul ve Servis 2020 modellerinde geçerli olacak. Detaylı bilgi Volkswagen Ticari Araç internet sitesinden edinilebiliyor.



