HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Volkswagen Crafter için büyük fırsat!

Volkswagen Crafter için büyük fırsat!

16.12.2020 13:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Volkswagen Crafter için büyük fırsat!

Volkswagen, Crafter modeli için büyük bir fırsat kampanyası yayınladı. Volkswagen Crafter alacaklar için büyük fırsat olacak bu haberin detayları burada.

Volkswagen Crafter için büyük fırsat . Volkswagen Ticari Araç, Crafter Okul ve Servis modelleri için yıl sonuna özel bir kredi kampanyası başlattı. Vdf iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Aralık ayı boyunca devam edecek kampanyada kredili alımlarda cazip faiz oranları sunuluyor.

Volkswagen Crafter için büyük fırsat

VOLKSWAGEN CRAFTER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) iş birliğiyle yeni bir kampanyayı uygulamaya aldı. Crafter Okul ve Servis modellerine özel olarak uygulanan kampanya Aralık ayı boyunca devam ediyor. Kampanyada Crafter Okul veya Servis modelleri için kredili alımlarda uygun faiz oranları sunuluyor: 150 bin TL kredi kullanımında vade sayısına göre yüzde 0.44’den, yüzde 1,32’ye değişen faiz oranları sunuluyor. Kredi fırsatı 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında Crafter Okul ve Servis 2020 modellerinde geçerli olacak. Detaylı bilgi Volkswagen Ticari Araç internet sitesinden edinilebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Güvenlikten tam puan!Güvenlikten tam puan!
Öğrencilere karne verilecek mi?Öğrencilere karne verilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Japon devini 300 milyon dolara satın aldı

Japon devini 300 milyon dolara satın aldı

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Yeni 2021 Peugeot 3008 Aralık ayı fiyat listesi yayınlandı

Yeni Peugeot 3008'in fiyatı belli oldu!

Yeni Audi A3 Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı

Güvenlikten tam puan!

Honda 1.4 milyon aracı geri çağırıyor!

Honda o modelleri geri çağırıyor!

2021 Range Rover kamuflajlı yakalandı

Kamuflajlı yakalandı!

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli böyle hayal edildi

Toyota'nın yeni SUV'u böyle mi olacak?

Hennessey Venom F5 ortaya çıktı

Süper otomobil savaşları kızışıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.