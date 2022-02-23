Volumetrik yüz germe nedir? Nasıl yapılır?

Yaşlılığın en büyük belirtisi cilt kırışıklıkları ve sarkmalardır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, izsiz cilt germe estetikleriyle bu soruna kalıcı çözüm bulunabileceğini belirtti.

Yüz germede her iki kulağın arkasına ya da saç diplerine minimal kesiler açılarak deformasyona uğramış olan cilt yukarıya doğru çekilir ve elmacık kemikleri üzerinde yeniden süspanse edilir. Bu teknik sayesinde minimal kesiler açılır ve belli belirsiz bir iz ile operasyon tamamlanmış olur. Operasyon ortalama 1 – 1,5 saat içinde tamamlanmış olur. İyileşme süresi ise 3 ile 10 gün arasında değişiklik gösterir.

İyileşme süreci kısaldığı için iş ve gündelik hayat kesintiye uğramaz. Zaman içinde iz daha da görünmez hale gelir.

CİLT GENÇLEŞTİRME ÇEŞİTLERİ

Kadın ya da erkek hiç fark etmez herkes gençliği korumanın sırrını arıyor. Genç görünmenin sırrı ise gergin, dolgun ve ışıltılı bir cilde sahip olmakta saklıdır. Estetik cerrahide çeşitli yaş gruplarına göre herkese uygun çeşitli cilt gençleştirme yöntemi seçeneği bulunuyor. 20’li ve 30’lu yaşlarda kırışık önleme ve hafif kırışıkları gidermek için botoks, 40’lı ve 50’li yaşlarda basit cerrahi yöntemler, 50’li yaşların üstündeki kişilere ise minimal invaziv yöntemlerle uygulanan yüz germe operasyonları sunuyor.

Genç görünümünü korumak veya çok daha genç görünmek isteyenler estetik cerrahinin sunduğu cilt gençleştirme tekniklerinden faydalanabilir.



