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Votel'den YPG/PKK'nın "Suriye'den çekilmeme" talebine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

CENTCOM Komutanı Joseph Votel, Suriye'de Türkiye tarafından aranan ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından SDG'nin komutanı olarak nitelenen PKK'lı terörist Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo ile Suriye'de ABD'ye ait bir hava üssünde görüştü - Orgeneral Votel: - "(YPG/PKK'dan ABD'ye çekilmeme çağrısı) Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu anda gittiğimiz bir yol değil" - "Tartışma ABD askerlerinin burada kalıp kalmaması üzerine değil. Koalisyon kuvvetlerinin ne yapabileceği potansiyeline baktık"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın kendilerinden Suriye'den çekilmemelerini talep ettiğini ancak bunun şu anda kendileri için bir seçenek olmadığını bildirdi.

Amerikan medyasına göre, Votel, Suriye'de Türkiye tarafından aranan ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından SDG'nin komutanı olarak nitelenen PKK'lı terörist Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo ile Suriye'de ABD'ye ait bir hava üssünde görüştü.

Amerikan medyasına konuşan PKK'lı Cilo, ABD'den hava desteği ve sahada destek kuvveti istediğini ifade etti.

Cilo ile görüşmesinden sonra basına açıklamalarda bulunan Votel, "Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu anda gittiğimiz bir yol değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de asker bırakmasının söz konusu olup olmadığına yönelik bir soruya ise Votel, "Tartışma ABD askerlerinin burada kalıp kalmaması üzerine değil. Koalisyonun kuvvetlerinin ne yapabileceği potansiyeline baktık." dedi.

Votel, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında verdiği çekilme talimatını uyguladıklarını ifade etti.

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ABD ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel Suriye YPG/PKK

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