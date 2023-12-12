Vücudunda ortaya çıkan şaşkına çevirdi: Tam 17 santim! Regl sancısı sandı aldırış etmedi, 8 organını kaybetti

İngiltere'de Batı Sussex'te yaşayan 39 yaşındaki Faye Louise, yıllardır yoğun regl ağrıları yaşamaktaydı. 2023 yılının Mart ayında başlayan yoğun ağrılar bu sefer çok daha uzun sürdü. Bu yüzden endişlenen Louise, Redhill Hastanesine ultrason ve CT taraması için gitti.

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TAM 17 SANTİMLİK KİST...

Sonuçları beklediği sırada fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Louise'in sol yumurtalığından midesine doğru büyüyen 17 santimlik bir kist olduğu fark edildi.

Ayrıca yapılan testler sonucu apandistte de bir miktar şişkinlik olduğunun görülmesi üzerine cerrahlar kitleyi almaya karar verdi. Kistin iyi olduğunun ortaya çıkması sonrası ameliyat masasında doktorlar gördükleri karşısında şoke oldu.

Apandist duvarında kanserli bir tümör keşfedildi.

Cerrahlar, tümörün parçalanıp diğer organlara sızmasını önlemek için kitleyi Faye Louise'in vücudunda bırakmak zorunda kalmıştı.

O zamanlar kanser iyi huylu olsa da, apendiks duvarını kırıp psödomiksoma peritonei (PMP) olarak bilinen son derece nadir ve kötü huylu bir kansere dönüşme riski vardı.

KORKULAN OLDU

Fakat bir süre sonra Faye Louise'in vücudundaki tümör patladı ve düşük dereceli müsinöz neoplazmı vücudunun etrafına yaydı. Potansiyel olarak ölümcül PMP tanısı konuldu.

Faye Louise, Eylül 2023'te bu tür karmaşık kanserler konusunda uzmanlaşmış Basingstoke ve North Hampshire Hastanesine sevk edildi.

Louise yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"Danışmanım bana taramalarımı gösterdi ve kanserin periton bölgesine (karın boşluğunu kaplayan zar) etrafına yayıldığını söyledi. Bana önerilen tedavinin çok kapsamlı bir operasyon olduğunu ve birden fazla organın alınması gerekeceğini söyledi. Isıtmalı kemoterapi daha sonra doğrudan karın içine uygulanacaktı. Bu, cerrahların göremediği her türlü kanseri öldüren sihirli bir tedavi yöntemi."

Faye Louise kasım ayında ameliyat oldu ve safra kesesi, dalak, apandis, ince bağırsak (kolona yeniden birleştirilmiş), yumurtalıklar, rahim ve karaciğerinin bir kısmı ile periton karın boşluğu dahil olmak üzere sekiz organı vücudundan çıkarıldı.

Başarılı bir operasyon sonucu Louise artık kanserden kurtuldu.

Ancak iyileşme yolculuğu zorlu oldu.

"DÜNYAMIN BAŞIMA YIKILDIĞINI HİSSETTİM"

Uçuş görevlisi ve model olan Faye Louise, 30 bin takipçili Instagram hesabından yaşadığı serüveni anlatıyor.

Jam Press'e verdiği açıklamada Louise, "Ameliyattan önce herhangi bir kanser belirtisi yoktu, ameliyattan sonra ise dünyanın başıma yıkıldığını hissettim." ifadelerini kullandı.

Louise ameliyat sonrasında cenazesini planladığını ifade ederek, “Annemi iki yıl önce bağırsak kanserinden kaybettim, bu yüzden ilk düşüncem bu benim için şuydu; tarih tekerrür ediyor. Sık sık panik atak geçiriyordum. Gerçekten hayatımın en kötü günleri ve haftalarıydı. Cenaze planlarına bakıyordum ve ortağım Will'e 45 ya da 50 yaşına kadar yaşayamayacağımı söylüyordum." dedi.

"AĞRIYI HAFİFLETMEK İÇİN AĞIZDAN MORFİN ALIYORUM"

Faye Louise, 30 yaşındaki erkek arkadaşı Will tarafından destekleniyor ve köpekleri Neville'den güç buluyor.

Louise ağrılarını hafifletmek için ağızdan morfin aldığını belirterek, "Artık evde üç ila altı aylık bir iyileşme dönemi geçireceğim. Şu ana kadar çok acı verici ve çok zor oldu. Çok uyuyorum ve ağrıyı hafifletmek için ağızdan morfin alıyorum. 65 zımba teliyle hastaneden 10 kilo daha hafif çıktım. Şu anda erken menopozdayım, bu yüzden hormon replasman tedavisi almam gerekecek. Ayrıca tekrarlama olmadığından emin olmak için yıllık olarak takip taramaları yaptırmam gerekecek." dedi.





