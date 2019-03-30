Vücudundaki yaralar hayatını kararttı

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Vücudundaki yaralardan dolayı geceleri sadece 1-2 saat uyuyabilen Hüseyin Karaçelik'in, 6 yıl sonra hastalığının "Hidradenitis Süpürativa" (kronik deri hastalığı) olduğunun anlaşılması ve düzenli tedavi sürecine girmesiyle birlikte adeta kararan hayatı normale dönmeye başladı.

İzmir'de yaşayan özel güvenlik görevlisi 34 yaşındaki Karaçelik, 2009 yılında koltuk altları ile kasıklarında ağrılı ve akıntılı apse şikayetiyle doktora başvurdu.

Bu süreçte vücudunun birçok bölgesinde yaralar oluşan ve gittiği sağlık kuruluşlarında rahatsızlığına teşhis konulamayan Hüseyin Karaçelik, hastalığının neden olduğu sorunlardan dolayı önce işinden ayrıldı, ardından eşinden boşandı.

Ağrılarından dolayı uzun süre dışarıda kalamayan ve geceleri de ancak 1-2 saat uyuyabilen Karaçelik, bir doktorun önerisiyle bağırsak ameliyatı oldu ama daha sonra hastalığının bundan kaynaklanmadığı ortaya çıktı.

Çare aradığı hastalıkla yaklaşık 6 yıl mücadele eden ve bu dönemde çok zor günler geçiren Hüseyin Karaçelik, 2015 yılında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli dermatolog Meltem Türkmen'e başvurdu.