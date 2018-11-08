Vücudunuzda çok fazla östrajen olduğunu gösteren 8 işaret

AŞIRI ÖSTROJEN ÜRETİMİNİN NEDENLERİ

Östrojen seviyelerinin doğal olarak yükseldiği zamanlar vardır. Bunlar ergenlik ve hamilelik dönemlerinden oluşur. Ama aynı zamanda başka sebeplerden de yükselme olabilir. Çevreden veya beslenmeden aşırı östrojen elde edebiliriz. Günümüzde östrojen düzeyimizi yükseltmek zor değildir, çünkü zehirli böcek ilaçları, herbisitler (bitki öldürücü kimyasal) ve büyüme hormonlarına sahip gıdalarda bulunur. Süpermarketten ürün satın aldığınızda dikkatli olun: açıklamasını ve nerede üretildiğini kontrol edin.

Bu nedenlerden başka, yaşam tarzımıza bağlı başka sebepler de olabilir: Aşırı alkol ve ilaç tüketimi. Kalp hastalığı, diyabet, obezite, yüksek tansiyon ve stres.

KADINLARDA YÜKSEK ÖSTROJEN BELİRTİLERİ

Bu belirtilere dikkat edin ve sizi rahatsız eden bir şey bulursanız doktora gitmekten çekinmeyin. Östrojen düzeyiniz yüksekse, olası semptomları hissedebilirsiniz:

1. GÖĞÜSLERİNİZDE ŞİŞME VE HASSASİYET

Birçok kadın memelerinde ve gebelikleri sırasında göğüslerinde değişiklikler hissederler çünkü göğüsler hormonlara çok duyarlıdır. Ağrılı göğüslerle karşılaşırsanız veya normalden daha fazla şiştiğini fark ederseniz, bu yüksek östrojen yüzünden olabilir.