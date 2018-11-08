Vücudunuzda çok fazla östrajen olduğunu gösteren 8 işaret

AŞIRI ÖSTROJEN ÜRETİMİNİN NEDENLERİ
Östrojen seviyelerinin doğal olarak yükseldiği zamanlar vardır. Bunlar ergenlik ve hamilelik dönemlerinden oluşur. Ama aynı zamanda başka sebeplerden de yükselme olabilir. Çevreden veya beslenmeden aşırı östrojen elde edebiliriz. Günümüzde östrojen düzeyimizi yükseltmek zor değildir, çünkü zehirli böcek ilaçları, herbisitler (bitki öldürücü kimyasal) ve büyüme hormonlarına sahip gıdalarda bulunur. Süpermarketten ürün satın aldığınızda dikkatli olun: açıklamasını ve nerede üretildiğini kontrol edin.
Bu nedenlerden başka, yaşam tarzımıza bağlı başka sebepler de olabilir: Aşırı alkol ve ilaç tüketimi. Kalp hastalığı, diyabet, obezite, yüksek tansiyon ve stres.
KADINLARDA YÜKSEK ÖSTROJEN BELİRTİLERİ
Bu belirtilere dikkat edin ve sizi rahatsız eden bir şey bulursanız doktora gitmekten çekinmeyin. Östrojen düzeyiniz yüksekse, olası semptomları hissedebilirsiniz:
1. GÖĞÜSLERİNİZDE ŞİŞME VE HASSASİYET
Birçok kadın memelerinde ve gebelikleri sırasında göğüslerinde değişiklikler hissederler çünkü göğüsler hormonlara çok duyarlıdır. Ağrılı göğüslerle karşılaşırsanız veya normalden daha fazla şiştiğini fark ederseniz, bu yüksek östrojen yüzünden olabilir.
2. RUH HALİ
Östrojen ruhsal durumunuzu ve duygularınızı etkiler. Bu duygular size PMS belirtilerini hatırlatır.
3. GÖĞÜSLERİNİZDEKİ FİBROKİSTİK TOPAKLAR
Baskın östrajeniniz varsa, göğüsleriniz topaklanabilir. Bu hassas ve acı verici olabilir. Meme dokusunda topaklar bulduysanız hemen doktora gitmekten çekinmeyin
4. SAÇ KAYBI
Normalde bu bir erkek problemidir, ama çok fazla östrojen ürettiğinizde, normalden daha fazla saç dökmeye başlayabilirsiniz. Bu daha da depresif bir duruma neden olabilir. Ama unutmamalısınız ki, kayıp tüylerin sayısı yaşam tarzınıza da bağlıdır.
5. KİLO
Östrojen fazlalığı başlıca hormonal dengesizliklerden olup, fazla kiloya neden olabilir. Östrojen seviyeleri progesterona bağlı yüksek seyir ettiğinde, östrojen baskınlığı kaçılmaz oluyor. Bunun başlıca semptomları karın bölgesi yağlanması, kilo alımı, ruh halinde değişiklikler ve şişkinlik. Bir diğer hormonal dengesizlik de tiroitlerdir. Vücudunda artan yağdan şikayetçi olanlar tiroit bezlerini kontrol ettirmeliler. Östrojen fazlalığı artan şişkinliğe ve ödeme neden olabilir. Fazla kilo her zaman yağ olmayabilir ama ödem ağırlığı arttırabilir.
6. DÜZENSİZ ADET DÖNEMİ
Adet dönemleriniz aniden erken ve geç olmaya başladıysa bu kadın için önemli bir işaret olmalı. Adet dönemi vücudunuzdaki hormon seviyeleri ile dikkatlice yönetilir ve bir dengesizlik varsa, tüm adet dönemi çökebilir.
7. HER ZAMAN YORGUN HİSSETMEK
Uyumakta zorlanıyorsanız, kendinizi her zaman yorgun hissedebilirsiniz. Bu normal. Ancak normalden daha fazla yorulduğunuzu ve yaşam tarzınızın değişmediğini fark ederseniz, hormon seviyenizi kontrol etmeniz gereken bir uyarı işareti olabilir.
8. UYKU PROBLEMİ
Aşırı östrojen de farklı uyku problemlerine neden olabilir. Ya uyuyamazsınız, ya da tam tersi, her zaman uykulu hissedebilirsiniz. Uyku alışkanlıklarınız herhangi bir zorlayıcı neden olmadan veya stres düzeylerinde değişiklik olmadan aniden değiştiyse dikkatli olunuz.
ÖSTROJENİNİN NEGATİF ETKİSİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN
Östrojenin kadın vücuduna zarar değil, yarar vermesi ve normal seviyede olması için alınabilecek önlemlere de değinen uzmanların parmak bastığı noktalar ise ortak: Dengeli ve sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, yağ dokusu östrojen miktarını arttırdığı için kilo kontrolü sağlamak, aynı nedenle aşırı alkolden uzak durmak. Doğum kontrol hapları ile hormon replasmanını doktor denetiminde kullanmak, tüp bebek tedavisini ehil kişilere yaptırmak, özellikle ailede meme kanseri öyküsü varsa tüp bebek tedavilerinde daha dikkatli olmak ve tabii ki meme muayene ve kontrollerini aksatmamak.
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