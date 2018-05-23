Vücudunuzda oluşan çürükler ne anlama geliyor?

Ağırlık kaldırma
Ağırlık kaldırma morluklar için ikincil bir nedendir. Damarlarınız zaten inceyse fiziksel aktividen oldukça etkilenir. Bununla birlikte, çok fazla fiziksel aktivite, en sağlıklı kılcal damarların bile zarar görmesine neden olabilir.
Çocukların bile bu tür çürükleri olabilir. Çünkü günümüzde neredeyse bizim bile kaldırmakta zorlandığımız okul çantaları ağırlıklarından dolayı çocuklarda çürük oluşturur. Bu tür çürüklerin çok tehlikeli olmadığına inanılır, ancak dikkatli olmakta fayda var.
İlaç almak
Kanı etkileyen bazı ilaçların alınması, morlukların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çoğu zaman antidepresanlar, analjezikler, anti-enflamatuar ilaçlar, demir içeren veya anti-astmatik ilaçlar buna neden olur. Kanı sulandırdığı için aspirin morluklara neden olabilen en yaygın ilaçtır. Eğer cildinizde ilaçtan kaynaklandığını düşündüğünüz morluklar varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.
Kan hastalıkları
Kan ve damar hastalıkları çürüklere neden olabilir. Varis, Willebrand (kanama bozukluğu), trombositopeni (kanda trombosit sayısının düşük olduğu durumları tanımlar) veya lösemi genellikle kan dolaşımındaki sorunlardan kaynaklanır. Bu çürüklere ağrılı ve şişmiş bacaklar, diş eti kanaması ve burun kanaması da eşlik ediyorsa mutlaka doktora görünmelisiniz.
Besin eksikliği
Çocuklarımızın bunlardan yeterince aldıklarından emin oluruz ama çoğu zaman kendimizi unuturuz. Açıklanamayan bazı morluklar, vücudun gerekli elementlerden yoksun olduğunun bir göstergesi olabilir. Örneğin, B12 kan yapımında görev alır, K vitamini koagülasyondan (pıhtılaşma) sorumludur ve C vitamini yeni dokunun üretilmesinde hayati bir rol oynar. Bunların eksikliği damarları çok kırılgan hale getirir.
Varlığının keşfedilmesinden bu yana 65 yıl geçen ancak etkileri yeni yeni anlaşılan P vitamini kılcal damarların geçirgenliğinin ve yapısının korunmasını sağlıyor.Bu olmadan kollajen üretimi imkansızdır, yokluğunda damarlar incelir bu da cildin durumunun kötüleşmesine yol açar.
Demir dengesi vücut için çok önemlidir. Eksikliğinde ya da fazla olduğunda kılcal damarlar kötüleşebilir. P vitamini kaynağı taze yeşil çay, elma, kabak ve sarımsaktır. K vitamini muz, yumurta, fındık ve yağlı balıklarda bulunur. B12 karaciğerde, balıkta, peynirde ve marulda bulunduğundan bu besinleri tüketmeye özen göstermelisiniz.
Hormonal dengesizlik
Hormonal dengesizlik, çürüklerin en yaygın nedenlerinden biridir. Östrojenin düşük olması durumunda ortaya çıkabilirler. Böyle bir durum, eğer menopozdan geçiyorsanız, hormonal ilaç kullanıyorsanız ya da hamileyseniz mümkündür. Östrojen eksikliği kan damarlarını önemli ölçüde zayıflatır ve kılcal damar duvarları çok kolay hasar görebilir.
Yaşa bağlı değişiklikler
Bu üzücü olabilir ama doktorlara göre bunun doğal sebebi yaştır. Vasküler sistem yaşla birlikte zayıflar ve dokular elastikiyetini kaybeder. Yaşa bağlı morluklar çoğunlukla bacaklarda görünür.
Diyabet
Diyabetin kan dolaşımının süreci üzerinde olumsuz bir etkisi vardır, bu da çürüklerin oluşmasına neden olur. Ayrıca çürükler bu hastalığın erken döneminde ortaya çıkabilirler.
Bonus: Hangi çürükler tehlikelidir?
Çoğu zaman, bir yaralanmadan hemen sonra, morluklar kırmızıya döner. Bu, cildin altındaki kan rengidir. Bir süre sonra, vücut kanı parçalamaya başlar ve çürük siyah, mavi veya mora döner. 5 ila 10 gün içinde, yaralı alan sarı veya yeşil hale gelmelidir. Son aşama olarak kahverengi bir alır ve 10-14 içinde geçer.
Dikkat: Normalde, çürükler yaralanmadan 2 hafta sonra tamamen kaybolur. Anlattığımızlardan farklı bir renk görürseniz ya da 2 hafta içinde yok olmazsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz.
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