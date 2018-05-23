Vücudunuzda oluşan çürükler ne anlama geliyor?

Ağırlık kaldırma

Ağırlık kaldırma morluklar için ikincil bir nedendir. Damarlarınız zaten inceyse fiziksel aktividen oldukça etkilenir. Bununla birlikte, çok fazla fiziksel aktivite, en sağlıklı kılcal damarların bile zarar görmesine neden olabilir.

Çocukların bile bu tür çürükleri olabilir. Çünkü günümüzde neredeyse bizim bile kaldırmakta zorlandığımız okul çantaları ağırlıklarından dolayı çocuklarda çürük oluşturur. Bu tür çürüklerin çok tehlikeli olmadığına inanılır, ancak dikkatli olmakta fayda var.

İlaç almak

Kanı etkileyen bazı ilaçların alınması, morlukların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çoğu zaman antidepresanlar, analjezikler, anti-enflamatuar ilaçlar, demir içeren veya anti-astmatik ilaçlar buna neden olur. Kanı sulandırdığı için aspirin morluklara neden olabilen en yaygın ilaçtır. Eğer cildinizde ilaçtan kaynaklandığını düşündüğünüz morluklar varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.

Kan hastalıkları

Kan ve damar hastalıkları çürüklere neden olabilir. Varis, Willebrand (kanama bozukluğu), trombositopeni (kanda trombosit sayısının düşük olduğu durumları tanımlar) veya lösemi genellikle kan dolaşımındaki sorunlardan kaynaklanır. Bu çürüklere ağrılı ve şişmiş bacaklar, diş eti kanaması ve burun kanaması da eşlik ediyorsa mutlaka doktora görünmelisiniz.