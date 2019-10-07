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Vücut estetiğinde yeni bir teknoloji! J –Plasma nedir?

Op. Dr. Gökhan Haytoğlu Op. Dr. Gökhan Haytoğlu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 07.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Gökhan Haytoğlu vücut estetiğinde yeni bir teknoloji olan j-plasmayı anlattı.

Vücut estetiğinde yeni bir teknoloji! J –Plasma nedir?

Hem erkekler hem de kadınlar, spor ve diyet uygulamaları ile inatla gitmeyen ve istenmeyen bölgelerini; sıkılaştırmak, vücutta sarkmaya ve gevşemeye başlayan bölgelerine vücut estetiğinde yeni bir teknoloji olan j-Plasma ile genç bir görünüm kazandırmak istemektedirler. Özellikle 25 ile 50 yaş aralığındaki hastalar bu grubun içerisine girmektedirler. J - Plasma genellikle yaşlanma süreci, kilo kaybı veya hamilelik sonrası cildi gevşek hastalar için de tercih edilen bir tedavi yöntemidir..

J-PLASMA NEDİR?

J – Plasma, dokuların sarkmaya ve gevşemeye başladığı bölgelerde cildi sıkılaştırmak için helyum gazıyla birlikte çalışan yenilikçi bir radyo frekans (RF) dalga biçimi teknolojisidir. Deri ve altta yatan kas dokuları arasındaki yapıları hedefleyerek çalışır. J-Plasma tedavilerinin sonucu her zaman hedeflenen bölgelere göre daha sıkı ve daha genç bir görünüm kazandırmayı amaçlar.

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VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİ İÇİN UYGULANIR?

Vücudun hemen hemen herhangi bir bölgesi J-Plasma kullanılarak tedavi edilebilir. Bu bölgeler ;

  • Karın bölgesi
  •  Kalça bölgesi
  •  Basen
  •  Selülit tedavisi
  •  Diz bölgesi
  •  Uyluk bölgesinin iç ve dış kısımlarında
  •  Boyun ve gıdı bölgesi
  •  Sırt bölgesi

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LİPOSUCTION AMELİYATINA J-PLASMA TEKNOLOJİSİ

J-plasma daha dramatik bir sonuç elde etmek için liposuction gibi diğer tedavilerle ile
birleştirilebilir. Liposuction ve J-plasmayı birleştirerek, hastaların cildi aynı anda sıkılaşırken aşırı yağ birikimleri de çıkarılabilmektedir. Birçok hasta da bu iki tedavi yönteminin kombinasyonu kullanılarak şaşırtıcı sonuçlar elde edilebilmektedir. Liposuction, aşırı yağları giderirken J Plasma, tedavi alanı üzerindeki cildi sıkılaştırır ve gençleştirir.

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J-PLASMA SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Hastalar genellikle 5 veya 7 gün sonrası gündelik ve iş hayatlarına geri dönebilirler. J-plasma ameliyatından sonra tam iyileşme; tedavi edilen bölgelerin boyutlarına göre değişebilmektedir. İlk hafta boyunca minimal morluklar, şişme ve kuru bir cilt görünümü oluşur. Tam iyileşme 3 ila 6 ay aralığında devam etmektedir.


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j-plasma vücut estetiği j-plasma

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