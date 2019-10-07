Vücut estetiğinde yeni bir teknoloji! J –Plasma nedir?

Hem erkekler hem de kadınlar, spor ve diyet uygulamaları ile inatla gitmeyen ve istenmeyen bölgelerini; sıkılaştırmak, vücutta sarkmaya ve gevşemeye başlayan bölgelerine vücut estetiğinde yeni bir teknoloji olan j-Plasma ile genç bir görünüm kazandırmak istemektedirler. Özellikle 25 ile 50 yaş aralığındaki hastalar bu grubun içerisine girmektedirler. J - Plasma genellikle yaşlanma süreci, kilo kaybı veya hamilelik sonrası cildi gevşek hastalar için de tercih edilen bir tedavi yöntemidir..

J-PLASMA NEDİR?

J – Plasma, dokuların sarkmaya ve gevşemeye başladığı bölgelerde cildi sıkılaştırmak için helyum gazıyla birlikte çalışan yenilikçi bir radyo frekans (RF) dalga biçimi teknolojisidir. Deri ve altta yatan kas dokuları arasındaki yapıları hedefleyerek çalışır. J-Plasma tedavilerinin sonucu her zaman hedeflenen bölgelere göre daha sıkı ve daha genç bir görünüm kazandırmayı amaçlar.

VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİ İÇİN UYGULANIR?

Vücudun hemen hemen herhangi bir bölgesi J-Plasma kullanılarak tedavi edilebilir. Bu bölgeler ;