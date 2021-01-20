Vücut geliştirmede beslenme ve antrenman düzeni nasıl olur?

Son 12 haftaya kadar rutin antrenmanlar yapılır ve bütün kaslar çalıştırılır. Bir gün çalıştırılan bir vücut grubunu en fazla 72 saat sonra çalıştırmak gerekir. Profesyoneller genelde haftada bir gruba yoğunlaşır.
Vücut geliştirme antrenmanında yarışmacının sıkleti ve kilosuna göre ayarlama yapılır. Sporcuda zayıf bölgeler belirlenir, buna göre antrenman planlaması yapılır. Yarış süresince çeşitli şiddet teknikleri uygulanır. Son 12 haftaya doğru antrenmanlar yavaşça sertleşir.
Son haftalara doğru makinelere yönelinir. Bunu yapmanın amacı vücudu daha çabuk şekillendirmek ve oturmuş olan kas grubunu korumaktır.
Sporcular bir kas grubunu çalıştırdıktan 72 saat sonra tekrar aynı kas grubunu çalıştırabilir. Ancak bu kişiye özel bir tekniktir. Her antrenörün kendine has bir çalışma stili vardır.
Vücut geliştirme sporu yapanların yaşam tarzı beslenmedir. Protein ve karbonhidrat miktarının hepsi ölçülüdür. Profesyonel vücut geliştirmecilerde alınan protein miktarı kilonun 2,5 katıdır. Karbonhidrat miktarı 3,5 - 4 katıdır.
Pirinç, bulgur, yulaf, kepekli makarna karbonhidrat olarak yenebilir. Protein olarak kırmızı et, tavuk, balık ve yumurta zengin proteinlerdir. Zeytinyağı da tüketilebilir. İçilen su miktarı bile önemlidir.
Ağır sakatlıklar geçirenler ve eklem sakatlığı yaşayanların, kalp ve yüksek tansiyon hastalarının vücut geliştirme sporu yapmaları sakıncalıdır. Çünkü vücut geliştirme sporu ağır bir spordur.
Hassas bir spordur, hata kaldırmaz. Şeker hastaları gibi hormonal bozukluğu olan kişilerin de yapması sakıncalıdır.
Vücut geliştirme sporu yaparken, giyilen kıyafetten yenen yemeğe ve gidilen sinemaya kadar her şey çok önemlidir. Çünkü bizim için önemli olan şey motivasyondur.
Bu sporda motivasyon kırıldığı zaman başarılı olunması çok zordur. İlk başta başarılı olmaya inanmak gerekir. Sizi iyi hissettiren antrenörle çalışmak önemlidir. Motivasyon, beslenme ve dinlenme de diğer önem taşıyan faktörlerdendir.
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