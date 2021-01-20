Vücut geliştirmede beslenme ve antrenman düzeni nasıl olur?

Son 12 haftaya kadar rutin antrenmanlar yapılır ve bütün kaslar çalıştırılır. Bir gün çalıştırılan bir vücut grubunu en fazla 72 saat sonra çalıştırmak gerekir. Profesyoneller genelde haftada bir gruba yoğunlaşır.

VÜCUT GELİŞTİRME SPORU ANTRENMANI NASIL YAPILIR?

Vücut geliştirme antrenmanında yarışmacının sıkleti ve kilosuna göre ayarlama yapılır. Sporcuda zayıf bölgeler belirlenir, buna göre antrenman planlaması yapılır. Yarış süresince çeşitli şiddet teknikleri uygulanır. Son 12 haftaya doğru antrenmanlar yavaşça sertleşir.

Son haftalara doğru makinelere yönelinir. Bunu yapmanın amacı vücudu daha çabuk şekillendirmek ve oturmuş olan kas grubunu korumaktır.

VÜCUT GELİŞTİRME SPORU ANTRENMANI NE SIKLIKTA YAPILIR?

Sporcular bir kas grubunu çalıştırdıktan 72 saat sonra tekrar aynı kas grubunu çalıştırabilir. Ancak bu kişiye özel bir tekniktir. Her antrenörün kendine has bir çalışma stili vardır.

VÜCUT GELİŞTİRME SPORU YAPARKEN NASIL BESLENİLİR?

Vücut geliştirme sporu yapanların yaşam tarzı beslenmedir. Protein ve karbonhidrat miktarının hepsi ölçülüdür. Profesyonel vücut geliştirmecilerde alınan protein miktarı kilonun 2,5 katıdır. Karbonhidrat miktarı 3,5 - 4 katıdır.