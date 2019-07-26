Vücut imaj dissatifaction aşamaları! Beden algısı ne anlama geliyor?

Vücut imaj satisfaction; vücudu ile alakalı pozitif bir düşüncesi vardır. Onlar görünüşlerinin bir kısmından hoşlanmamalarına rağmen stres yapmazlar. Bir değişiklik arzu etseler bile bir plastik cerrah aramayı düşünmezler.
Vücut imaj dissatisfaction; muhtemelen vücutlarının bir kısmını beğenmezler. Bu da onlarda stres oluşturur. Ama vücutlarının diğer kısımlarından memnuniyetsizlikleri yoktur.
Vücut imaj disturbance; bir üst aşama bozukluktur. günlük aktivitesini bozan ve gizleme yöntemlerine başvururlar ve daha fazla affektif bozukluk ile kendini gösterirler. Sonuçta gerçekçi olmayan kozmetik cerrahi istekleri ile başvurur.
Body dismorfik bozukluk; bir somatoform bozukluktur ve dsm IV olarak sınıflandırılmıştır. İlk olarak gerçekçi olamayan vücudunun bir veya daha fazla kısmı ile ilgili aşırı endişe duygusu ile kendini gösterir.
SOSYAL YAŞAMINIZI ETKİLEYEBİLİR
Bu endişe kişinin iş, özel ve sosyal yaşamına büyük zararlar verir. Bu endişenin kontrolü zordur ve içe kapanmayla sonlanır. Sonrasında kaşıma, tarama ve aynaya bakma gibi tekrarlayan davranışlar edinirler.
Sıklıkla obsesyon ve anksiyete ile beraberlik gösterir. BDB toplumda % 0.7-3 oranında görülürken, kozmetik cerrahi hastalarında ise bu oran % 6-54 oranında görüldüğü gösterildiği raporlandı (birçok farklı çalışmada). Bu geniş spekturum vakaların standardize edilmemiş olmasından kaynaklanır. Bir çalışmada kozmetik cerrahi hastalarının %5’i BDB iken, dermatoloji kliniklerinde ise %12’nin BDB olduğu belirtildi.
BDB TANI SKORLAMALARI MEVCUT
BDB’de yapılan en fazla kozmetik cerrahi rinoplastidir. Hastaların % 86’sında cerrahi sonrası ya kötü ya da öncekine benzer semptomlar görüldü. Bu yüzden BDB hastalarına kozmetik cerrahi önerilmezdi. Rinoplasti hastalarında BDB olanlar daha genç, daha depresif ve anksizyöz ve daha endişeli olduğu gözlemlendi.
BDB tanı skorlamaları mevcut. Bu skorlama ne kadar yüksek ise kozmetik cerrahi sonrasında da memnuniyetsizlikte o kadar fazla olur. Dolayısı ile Şiddetli BDB tanısı olanlar memnuniyetsizlik daha fazla görülmüştür. Operasyon sonrası görünüşlerinin değiştirmeme durumunda intiharlarda meydana geldi.
Günümüzdeki bu konuda literatürler karışıktır, bazı ötorler BDB hastalarında cerrahinin kontrendike olduğunu söylerken, bazı ötorler de ise BDB hastalarının fayda göreceklerini ifade ettiler. Bu BDB sahip hastaların %80’de suisid düşüncesi, % 20’sinde suisid girişimi var. Fiziksel görünüş ile ilişkili psikolojik tahribat ve stressin seviyesi kozmetik hastalarda değerlendirmede en önemli faktördür ve bu ilişki Mild-moderate ve severe olarak 2 gruba ayrıldı.
KOZMETİK CERRAHİDEN FAYDALANILABİLİR
İki kozmetik cerrahiden fayda görebilir. Kozmetik cerrahi yaptıranlarında bu BDM daha çok görülür, severe'te çok fazla değildir.
Bu hastalar kendilerini yakışıklı ve güzel görmedikleri için sosyal ortamlardan kendini geri çekerler. Bu hastaların çoğu yüze odaklanmışlardır (deri, saç ve burun).
Burun hastalarının üçte biri moderate BDB semptomları var. Etnik ve sosyal çevrelerde bu arzuları tetikler, fakat mild-moderate semptomları opere etmek kontrendike olmayabilir. Hatta bu hastalar fayda bile görebilirler. Burada en önemli nokta pre-operatif değerlendirmede semptomların seviyesini belirlemektir. Kozmetik cerrahi self image ve self-esteem ve yaşam kalitesini geliştirmektedir. BDB hastalarında alkol kullanımı (%48), depresyon (% 80), sosyal fobi (%12), yeme bozukluğu (%32) daha fazladır.
YAŞA GÖRE 2 GRUBA AYRILIYOR
Burun estetiği ve karın estetiği olanlarda BDB daha erken yaşlarda görülürken yüz germe daha geç yaşlarda olur. Başlangıç yaşına göre 2 gruba ayrılmıştır. Erken çocukluk/ergenlik, geç ise 40 yaşın sonrasında gözükür. Geç olanı yaygın değildir. Kadınlarda daha fazladır. Erken başlangıç gösteren BDM olan hastalar en çok rinoplasti operasyonu yapılır.
Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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