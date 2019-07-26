Vücut imaj dissatifaction aşamaları! Beden algısı ne anlama geliyor?

Vücut imaj satisfaction; vücudu ile alakalı pozitif bir düşüncesi vardır. Onlar görünüşlerinin bir kısmından hoşlanmamalarına rağmen stres yapmazlar. Bir değişiklik arzu etseler bile bir plastik cerrah aramayı düşünmezler.

Vücut imaj dissatisfaction; muhtemelen vücutlarının bir kısmını beğenmezler. Bu da onlarda stres oluşturur. Ama vücutlarının diğer kısımlarından memnuniyetsizlikleri yoktur.

Vücut imaj disturbance; bir üst aşama bozukluktur. günlük aktivitesini bozan ve gizleme yöntemlerine başvururlar ve daha fazla affektif bozukluk ile kendini gösterirler. Sonuçta gerçekçi olmayan kozmetik cerrahi istekleri ile başvurur.

Body dismorfik bozukluk; bir somatoform bozukluktur ve dsm IV olarak sınıflandırılmıştır. İlk olarak gerçekçi olamayan vücudunun bir veya daha fazla kısmı ile ilgili aşırı endişe duygusu ile kendini gösterir.

SOSYAL YAŞAMINIZI ETKİLEYEBİLİR

Bu endişe kişinin iş, özel ve sosyal yaşamına büyük zararlar verir. Bu endişenin kontrolü zordur ve içe kapanmayla sonlanır. Sonrasında kaşıma, tarama ve aynaya bakma gibi tekrarlayan davranışlar edinirler.