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    4. Vücut kamerası görüntüleri yayınlandı! Aracından inmeyi reddeden hamile kadını vurdu... Polis hırsızlık şüphesiyle durdurmuştu

    Vücut kamerası görüntüleri yayınlandı! Aracından inmeyi reddeden hamile kadını vurdu... Polis hırsızlık şüphesiyle durdurmuştu

    02.09.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinin Columbus bölgesindeki bir süpermarketin otoparkında hareketli dakikalar yaşandı. Hırsızlık şüphesiyle polisler tarafından durdurulan bir kadın sürücü aracından inmeyi reddedince vuruldu. Polislerin tek el ateş ederek durduğu hırsızlık şüphelisi hayatını kaybederken o anlar saniye saniye vücut kamerasına kaydedildi. Görüntüler ABD’de tepki çekti.

    ABD’nin Ohio eyaletinde bir süpermarket çalışanı polise hırsızlık ihbarında bulundu. 21 yaşındaki Ta'Kiya Young hırsızlık şüphesiyle durduruldu. Bir polis memuru aracın önüne geçerken diğeri ise sürücü kapısının bulunduğu bölgeye gideren Young’un aracından inmesini istedi. Ancak siyahi hamile kadın, polisin ikazlarına uymadan aracının kapısını kilitledi. Bunun üzerine polis memurlarından biri silahını ateşleyerek Young’u vurdu. Vurulan kadın aracını hareket ettirerek 15 metre kadar ilerleyip bir duvara çarparak durdu.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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    Tüm müdahalelere rağmen Young’un olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesi The Columbus Dispatch'e yaptığı açıklamada Young'ın kasım ayında doğum yapacağını söyledi. 6 ila 3 yaşlarında iki oğlu bulunan Young'un doğmamış kızın da olayda hayatını kaybettiği ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    polis Hırsız Amerika

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