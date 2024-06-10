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    4. Vücut pozitifliği savunucusu Spencer Barbosa bedenini saklamamak için bulduğu sebebi açıkladı

    Vücut pozitifliği savunucusu Spencer Barbosa bedenini saklamamak için bulduğu sebebi açıkladı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.06.2024 08:53
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    Spencer Barbosa, Instagram'da vücut pozitifliğiyle ilgili ipuçları yayınlamasıyla tanınıyor. Fenomen isim son paylaşımında bikini vücudunuzu tam anlamıyla kucaklamanın neden önemli olduğunu açıkladı.

    Vücut pozitifliği savunucusu Spencer Barbosa bedenini saklamamak için bulduğu sebebi açıkladı

    Bikini sezonu hızla yaklaşıyor. Ancak mayonuzu giyme konusunda isteksiz hissediyorsanız, sizin için moral verici bir haberimiz var. Beden pozitifliği savunucusu Spencer Barbosa yakın tarihli bir YouTube videosunda yaz aylarında bikili vücudunu saklanmamak için bulduğu sebebi paylaştı.

    21 yaşındaki Kanadalı fenomen, insanların neye benzedikleri konusunda endişelenmeyi bırakmalarını istiyor. Bunun yerine onları hayatlarını yaşamaya başlamaya çağırıyor.

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    Barbosa güçlendirici mesajında "Ortalama olarak 75 yaz yaşıyoruz. Bu kadar... Ben zaten 20 tanesini yaşadım. Yazlarımın 50'sini vücudumu saklayarak ve berbat hissederek geçirmekten nefret ederim. 51'inci yazda bunun sadece bir vücut olduğunu fark etmemi sağladı." ifadelerine yer verdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    vücut
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