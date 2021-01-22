Vücut şeklinizi biliyor musunuz? Eğer kum saati gibiyseniz...

Atletik, kum saati, armut, elma ve düz vücut. Hangi vücut şekline sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Yapılan araştırmalara göre birçok kişi vücut şeklini bilmediği için yanlış kıyafet tercihleri yapıyor.

VÜCUT TİPİNİZİ TANIYIN

Dünyaca ünlü markaların milyon dolarlık kıyafetlerini seçmek asla kişilerin gusto sahibi olduğunu göstermez. Bu kıyafetlerin vücut tipine uygun olmadan giyilmesi kötü görüntülere neden olur. İyi görünmek için mutlaka kişilerin vücut tipini tanıması şarttır. Her kadın farklı fiziksel özelliklere sahiptir ve kamufle etmek istedikleri bölgeleri değişiklik gösterir. Örneğin kum saati vücuduna sahipseniz nasıl giyinmeniz gerektiğini bilmelisiniz. İşte kum saati vücut tipine göre giyinme rehberi...

İnce bir bel, geniş omuzlar ve göğüsle aynı orantıda kalçalarla tanımlanan kum saati vücut tipine sahip kadınlar, kıyafet seçimi açısından en şanslı olanlarlardan. Büyük göğüsler, büyük kalça, ince bir bel kum saati vücut tipinin en belirgin özelliğidir.

Kum saatinde yapılmaması gereken en önemli şeylerden birisi vücudun güzel yerleri olan ince belin ve dekoltenin saklaması olabilir. Anvelop elbiseler, kruvaze ceketler, drapeli elbiseler belinizi ortaya çıkaracak sizi daha zarif ve şık gösterecektir.