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Vücut şeklinizi biliyor musunuz? Eğer kum saati gibiyseniz...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.01.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian, Marilyn Monroe, Salma Hayek gibi ünlülerin vücut şekilleri birçok kadının sahip olmak istediği vücut şekli. Peki kum saati vücut şekline göre nasıl giyinmeli, kıyafet seçerken nelere dikkat etmeli?

Atletik, kum saati, armut, elma ve düz vücut. Hangi vücut şekline sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Yapılan araştırmalara göre birçok kişi vücut şeklini bilmediği için yanlış kıyafet tercihleri yapıyor.

VÜCUT TİPİNİZİ TANIYIN

Dünyaca ünlü markaların milyon dolarlık kıyafetlerini seçmek asla kişilerin gusto sahibi olduğunu göstermez. Bu kıyafetlerin vücut tipine uygun olmadan giyilmesi kötü görüntülere neden olur. İyi görünmek için mutlaka kişilerin vücut tipini tanıması şarttır. Her kadın farklı fiziksel özelliklere sahiptir ve kamufle etmek istedikleri bölgeleri değişiklik gösterir. Örneğin kum saati vücuduna sahipseniz nasıl giyinmeniz gerektiğini bilmelisiniz. İşte kum saati vücut tipine göre giyinme rehberi...

İnce bir bel, geniş omuzlar ve göğüsle aynı orantıda kalçalarla tanımlanan kum saati vücut tipine sahip kadınlar, kıyafet seçimi açısından en şanslı olanlarlardan. Büyük göğüsler, büyük kalça, ince bir bel kum saati vücut tipinin en belirgin özelliğidir.

Kum saatinde yapılmaması gereken en önemli şeylerden birisi vücudun güzel yerleri olan ince belin ve dekoltenin saklaması olabilir. Anvelop elbiseler, kruvaze ceketler, drapeli elbiseler belinizi ortaya çıkaracak sizi daha zarif ve şık gösterecektir.

Yüksek belli pantolonların üstüne kısa top'larla veya tişörtünüzü içine sokarak kombinleyebileceğiniz bir vücut tipidir. Pileli eteklerin, yüksek bel eteklerin, dar elbiselerin rahatlıkla giyilebileceği vücut tipidir.

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KUM SAATİ TİPİ VÜCUDU OLANLAR KIYAFET SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kum saati vücudu olanlar aslında bütün vücut tiplerinde olduğu gibi amaç güzel ve en sevdiğiniz yerlerinizi ön plana çıkarmaktır.

Kum saatinin en önemli özelliği bel oyuntusunun olmasıdır. Dolayısıyla bel oyuntunuzu ön plana çıkartacak blazer ceketler, kemerle trençkotlar, bel oyuntusu olan belinize oturan tişörtler seçebilirsiniz. Burada önemli olan ürünün üzerinize oturması; ancak sizi sıkmaması ve sizi rahat hissettirmesi.
Kum saati vücut tipinde sizin güzel yerlerinizi saklamayacak, salaş tişörtlerden ve bol kesim üstlerden ziyade daha üzerinize oturan sizin zerafetinizi, hoşluğunuzu, güzel yerlerinizi daha ön plana çıkartacak kıyafetler giyinmeniz de fayda var.

KUM SAATİ TİPİ VÜCUDU OLANLAR HANGİ KIYAFETLERİ GİYMEMELİDİR?

KUM SAATİ TİPİ VÜCUDU OLANLAR AKSESUAR SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kum saati vücudu olanlar her türlü aksesuarı takabilirler. İnce elleriniz varsa zarif yüzükler tercih edebilirsiniz. Uzun kolyeler tercih edip olduğunuzdan daha uzun ve zarif görünebilirsiniz. Büyük küpeler takabilirsiniz.

İnce ve uzun bir kum saatiyseniz büyük çantalar kullanabilirsiniz. Kısa boyluysanız biraz daha orta boylu çantalar tercih edebilirsiniz. Kum saati vücudu olanlar ten ve saç renklerini de dikkate alarak istedikleri aksesuarları kullanabilirler.

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