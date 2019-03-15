Vulva ağrısı neden olur?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, 20-40 yaş arasındaki kadınları yakından ilgilendiren vulva ağrısının çeşitleri, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

VULVA AĞRISI TİPLERİ

Yaygın tip : Kendiliğinden başlar ve aylarca sürebilir.

Lokalize tip : Ağrı belli bir alandadır ve genellikle adetten önce belirgin hale gelir.

Vestibul ağrısı: Ağrı tam vajina girişinde hissedilir.

Siklik tip: Ağrının başlangıcı ve bitişi adet döngüsüyle alakalıdır. Genelde adet öncesi şiddetlenir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Vulva ağrısı iyi anlaşılan bir durum değildir. Bulaşıcı ya da seks yoluyla yayılan bir durum da değildir. Kanser belirtisi hiç değildir. Araştırmacılar aşağıda yer alan bazı durumlar ile bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir.

Tekrarlayan mantar enfeksiyonları: Sık geçirilen mantar enfeksiyonları, vulva bölgesinde sinir hassasiyetine ve sinir liflerinde artışa neden olur. Bu da vulva ağrısıyla sonuçlanır.

Fiziksel ya da seksüel travma: Vulvadaki sinir uçları doğum sırasında, cinsel istismarda ve yeterli ıslaklık olmadan yapılan sekste hasar görebilir. Bisiklet ya da at binmek gibi aktiviteler bu bölgede basınca neden olabilir ve sinir hasarına neden olabilir.