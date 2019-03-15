Vulva ağrısı neden olur?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, 20-40 yaş arasındaki kadınları yakından ilgilendiren vulva ağrısının çeşitleri, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:
VULVA AĞRISI TİPLERİ
Yaygın tip : Kendiliğinden başlar ve aylarca sürebilir.
Lokalize tip : Ağrı belli bir alandadır ve genellikle adetten önce belirgin hale gelir.
Vestibul ağrısı: Ağrı tam vajina girişinde hissedilir.
Siklik tip: Ağrının başlangıcı ve bitişi adet döngüsüyle alakalıdır. Genelde adet öncesi şiddetlenir.
SEBEPLERİ NELERDİR?
Vulva ağrısı iyi anlaşılan bir durum değildir. Bulaşıcı ya da seks yoluyla yayılan bir durum da değildir. Kanser belirtisi hiç değildir. Araştırmacılar aşağıda yer alan bazı durumlar ile bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir.
Tekrarlayan mantar enfeksiyonları: Sık geçirilen mantar enfeksiyonları, vulva bölgesinde sinir hassasiyetine ve sinir liflerinde artışa neden olur. Bu da vulva ağrısıyla sonuçlanır.
Fiziksel ya da seksüel travma: Vulvadaki sinir uçları doğum sırasında, cinsel istismarda ve yeterli ıslaklık olmadan yapılan sekste hasar görebilir. Bisiklet ya da at binmek gibi aktiviteler bu bölgede basınca neden olabilir ve sinir hasarına neden olabilir.
Kronik ağrı durumu : Vulva ağrısı yaşayan kadınların çoğu, fibromiyalji ve irritabl barsak sendromu gibi inflamatuar hastalıklara sahiptir. Yani vulva ağrısı bu genel inflamasyonla ilgili olabilir.
Allerji: Sabunlar, jeller ve deodorantlar alerjik durumlara neden olabilir. Bu da ağrı, irritasyon ve enfeksiyona yol açar.
Hormon tedavisi: Bazı çalışmalar hormon tedavisi alan kadınlarda vulva ağrısının daha sık olduğunu belirtmektedir ama bunun tam tersini öne süren çalışmalar da sıktır.
VULVA AĞRISI İÇİN NE ZAMAN YARDIM İSTENMELİ?
Doktorunuzla bu konuda açık olarak konuşun. Vulva ağrısı, yaşam tarzınızı ve ilişkinizi etkileyebilir. Doktorunuz sebepleri araştıracaktır.
Vaginal enfeksiyon, ağrılı seks ve vajinal kuruluk sorgulanması gereken konulardır. Gerekirse bazı testler yapılabilir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Enfeksiyon ya da alerjik bir durum varsa kolayca çözüm bulunur. Eğer sebep bulunamazsa rahatsızlığınızı giderecek önlemler alınmalıdır. Bu önlemler;
Direkt cilde sürülen ve ağrıyı gideren kremler,
Düşük doz antidepresanlar,
Pelvik kasları kuvvetlendirmeye yarayan sensörlerle tedavi,
Kas spazmlarını giderici masajlar,
Davranışsal tedaviler olabilir.
Bu tedaviler sonuç vermezse, nadiren vajina giriş kısmına cerrahi olarak müdahale yapmak gerekebilir. Buradaki rahatsız edici doku çıkartılır.
Maalesef etkin tedavi henüz yoktur.
RAHATLAMANIZI KOLAYLAŞTIRACAK KÜÇÜK ÖNLEMLER
Yüzde 100 koton çamaşır giyin. İç çamaşırıyla uyumayın.
Dar çamaşır giymeyin.
Temizlik için sadece su kullanın. Sabun, şampuan ve parfümlü ürünlerden uzak durun.
Tampon ve günlük pedlerden uzak durun.
Vajinal kuruluk varsa, seks yapmadan önce kayganlaştırıcı kullanın.
İdrar sonrası vulvayı mutlaka nazikçe kurulayın. Temizliği önden arkaya doğru yapın.
Vulva çok hassas ve ağrılıysa soğuk jel pedleri kullanın.
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