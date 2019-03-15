KADIN

Vulva ağrısı neden olur?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 15.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

Vulva kadında dış genital bölgeye (vajinanın etrafındaki dokuya) verilen isimdir. Bu hassas bölgedeki ağrı ve hassasiyet oldukça rahatsız edici bir durumdur ve çoğu kadın hayatının bir döneminde bunu deneyimlemiştir. Peki vulva ağrısı neden olur?

Vulva ağrısı neden olur?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, 20-40 yaş arasındaki kadınları yakından ilgilendiren vulva ağrısının çeşitleri, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

VULVA AĞRISI TİPLERİ

Yaygın tip : Kendiliğinden başlar ve aylarca sürebilir.

Lokalize tip : Ağrı belli bir alandadır ve genellikle adetten önce belirgin hale gelir.

Vestibul ağrısı: Ağrı tam vajina girişinde hissedilir.

Siklik tip: Ağrının başlangıcı ve bitişi adet döngüsüyle alakalıdır. Genelde adet öncesi şiddetlenir.

1

SEBEPLERİ NELERDİR?

Vulva ağrısı iyi anlaşılan bir durum değildir. Bulaşıcı ya da seks yoluyla yayılan bir durum da değildir. Kanser belirtisi hiç değildir. Araştırmacılar aşağıda yer alan bazı durumlar ile bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir.

Tekrarlayan mantar enfeksiyonları: Sık geçirilen mantar enfeksiyonları, vulva bölgesinde sinir hassasiyetine ve sinir liflerinde artışa neden olur. Bu da vulva ağrısıyla sonuçlanır.

Fiziksel ya da seksüel travma: Vulvadaki sinir uçları doğum sırasında, cinsel istismarda ve yeterli ıslaklık olmadan yapılan sekste hasar görebilir. Bisiklet ya da at binmek gibi aktiviteler bu bölgede basınca neden olabilir ve sinir hasarına neden olabilir.

Kronik ağrı durumu : Vulva ağrısı yaşayan kadınların çoğu, fibromiyalji ve irritabl barsak sendromu gibi inflamatuar hastalıklara sahiptir. Yani vulva ağrısı bu genel inflamasyonla ilgili olabilir.

Allerji: Sabunlar, jeller ve deodorantlar alerjik durumlara neden olabilir. Bu da ağrı, irritasyon ve enfeksiyona yol açar.

Hormon tedavisi: Bazı çalışmalar hormon tedavisi alan kadınlarda vulva ağrısının daha sık olduğunu belirtmektedir ama bunun tam tersini öne süren çalışmalar da sıktır.

9

VULVA AĞRISI İÇİN NE ZAMAN YARDIM İSTENMELİ?

Doktorunuzla bu konuda açık olarak konuşun. Vulva ağrısı, yaşam tarzınızı ve ilişkinizi etkileyebilir. Doktorunuz sebepleri araştıracaktır.

Vaginal enfeksiyon, ağrılı seks ve vajinal kuruluk sorgulanması gereken konulardır. Gerekirse bazı testler yapılabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Enfeksiyon ya da alerjik bir durum varsa kolayca çözüm bulunur. Eğer sebep bulunamazsa rahatsızlığınızı giderecek önlemler alınmalıdır. Bu önlemler;

Direkt cilde sürülen ve ağrıyı gideren kremler,

Düşük doz antidepresanlar,

Pelvik kasları kuvvetlendirmeye yarayan sensörlerle tedavi,

Kas spazmlarını giderici masajlar,

Davranışsal tedaviler olabilir.

Bu tedaviler sonuç vermezse, nadiren vajina giriş kısmına cerrahi olarak müdahale yapmak gerekebilir. Buradaki rahatsız edici doku çıkartılır.

Maalesef etkin tedavi henüz yoktur.

5

RAHATLAMANIZI KOLAYLAŞTIRACAK KÜÇÜK ÖNLEMLER

Yüzde 100 koton çamaşır giyin. İç çamaşırıyla uyumayın.

Dar çamaşır giymeyin.

Temizlik için sadece su kullanın. Sabun, şampuan ve parfümlü ürünlerden uzak durun.

Tampon ve günlük pedlerden uzak durun.

Vajinal kuruluk varsa, seks yapmadan önce kayganlaştırıcı kullanın.

İdrar sonrası vulvayı mutlaka nazikçe kurulayın. Temizliği önden arkaya doğru yapın.

Vulva çok hassas ve ağrılıysa soğuk jel pedleri kullanın.

Çeyiz alışverişinin olmazsa olmazları


PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
'Kıl' deyip geçmeyin! Altında bakın ne yatıyor'Kıl' deyip geçmeyin! Altında bakın ne yatıyor
Az değil 2 milyonu etkiliyor! Bu hastalık kapıyı çalmadan önce...Az değil 2 milyonu etkiliyor! Bu hastalık kapıyı çalmadan önce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vulva ağrısı Vulva ağrısı neden olur?

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vajinanın kötü kokmasının nedeni bu olabilir

Vajinanın kötü kokmasının nedeni bu olabilir

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni!

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni!

En zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyor

En zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük vajinal akıntı sağlıklı ve normal bir floranın göstergesidir

Günlük vajinal akıntı hastalık habercisi mi?

Vücudun farklı yerlerinde çıkan aşırı tüyler, kadın sağlığı hakkında ne anlama geliyor?

'Kıl' deyip geçmeyin! Altında bakın ne yatıyor

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kadını etkiliyor! Bu hastalık kapıyı çalmadan önce...

Az değil 2 milyonu etkiliyor! Bu hastalık kapıyı çalmadan önce...

Doğum kontrolü için spiral kullandı, ölmediği için şanslı olduğu söylendi

Dikkat! Birçok kadın kullanıyor, 'ölmediğin için şanslısın' denildi

Adet kanamaları düzensiz ve normalden uzun sürüyorsa dikkat!

Normalden uzun sürüyorsa dikkat!

Meme implantı zehirledi iddiası! İntiharın eşiğinden dönen genç kadının dikkatli olun uyarısı

Resmi olarak tanınmıyor ama bu yüzden intiharı bile düşündü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.