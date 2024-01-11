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  4. Wanda Nara kocası Icardi ile tatilden karelerini peş peşe paylaştı! Öpmelere doyamadı...

Wanda Nara kocası Icardi ile tatilden karelerini peş peşe paylaştı! Öpmelere doyamadı...

11.01.2024 13:10 | Son Güncelleme:
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İki sezondur Galatasaray'da top koşturan ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin hayat arkadaşı Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İddialı ve cesur pozlarıyla bakana bir daha baktıran Wanda Nara bu defa kocası Icardi ile tatilden karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü çiftin sarmaş dolaş hallerine beğeni yağdı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında ise bonservisi alınan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Wanda Nara bu defa kocası Icardi ile tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin sarmaş dolaş halleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Siyah bikinisiyle poz veren Wanda Nara'yı eşi Icardi öpmelere doyamadı. Ünlü çifte; 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

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