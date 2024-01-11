Wanda Nara kocası Icardi ile tatilden karelerini peş peşe paylaştı! Öpmelere doyamadı...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında ise bonservisi alınan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Wanda Nara bu defa kocası Icardi ile tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin sarmaş dolaş halleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Siyah bikinisiyle poz veren Wanda Nara'yı eşi Icardi öpmelere doyamadı. Ünlü çifte; 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.







