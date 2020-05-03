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Warhammer Age of Sigmar oyunu duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.05.2020 15:26 | Son Güncelleme

Elite Dangerous ve Planet Coaster'ın geliştiricisi Frontier Developments, bir Warhammer gerçek zamanlı strateji oyunu için Games Workshop ile anlaştığını duyurdu. Frontier Developments’dan gelen bu açıklama önce sürpriz bir hafta sonu duyurusu oldu.

Warhammer Age of Sigmar oyunu duyuruldu

Yeni geliştirilecek olan oyun Warhammer Age of Sigmar masa üstü oyununa dayanacak. Yapılan açıklamada David Braben ortaklığı kısaca anlatarak bu iki köklü ve dünya standartlarında yaratıcı şirket arasındaki anlaşmayı övdü. Braben, Age of Sigmar oyununu "sürükleyici ve erişilebilir" olarak nitelendirdi ve bunun sadece bir PC oyunu değil, aynı zamanda bir konsol oyunu olduğunu da belirtti.

“Warhammer Age of Sigmar'ın zengin dünyasını sürükleyici ve erişilebilir bir gerçek zamanlı strateji oyunu ile geniş bir kitleye sunmak için Games Workshop ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışmayı umuyoruz.” Frontier, PC ve konsol platformları için gerçek zamanlı strateji oyunu geliştirecek ve oyunun geliştiricinin 31 Mayıs 2023'te sona erecek olan 2023 mali yılı (FY23) sırasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Stüdyonun planlarında, biri 2022 mali yılı için açıklanmamış çok platformlu “büyük küresel IP” olarak açıklanmış başka oyunlar da var. Frontier ayrıca F1 2022 sezonuyla birlikte piyasaya sürülecek bir F1 yönetim oyunu üzerinde de çalışıyor. 2023 F1 yönetim oyununun çıkışı tarihi olarak planlanmakta.

Akılda tutulması gereken bir nokta ise, oyunun mutlaka Warhammer Age of Sigmar olarak adlandırılmayacak olma ihtimali. Oyunun kendini öne çıkartacak çok daha odaklanmış bir ve benzersiz bir ismi olması beklenmekte.

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