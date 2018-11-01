WatchOS 5.1’i sakın yüklemeyin!

Akıllı saat pazarına, rakiplerine oranla geç dahil olmasına karşın kısa süre içerisinde sektörü domine eden Apple, kısa süre önce Watch Series 4’u tanıtmıştı. Apple’ın yeni nesil akıllı saatinde gelen en önemli özelliklerden birisi de EKG çekebilme yeteneğiydi. Nitekim bu özellik geçtiğimiz günlerde gelen WatchOS 5.1 güncellemesi ile kullanıma sokuldu.

Apple’ın 1. nesil Apple Watch haricindeki tüm akıllı saat modelleri için yayınladığı bu güncelleme, bazı kullanıcılarda önemli sorunlara neden oldu.

Apple Watch kullanıcılarının büyük bir bölümü WatchOS 5.1’i yükledikten sonra saatin Apple logosu ekranında kaldığını belirtiyor. Üstelik bu durumdan kurtulmanın da bir yolu yok. Kullanıcılar saati kapatıp açtıklarını, eşleşmeden çıkardıklarını, şarja takıp doldurduklarını fakat hiç bir yöntemin işe yaramadığını belirtiyorlar.

Aslına bakılırsa bu durum Apple’ın başına ilk defa gelmiyor. Geçtiğimiz aylarda da 1. nesil akıllı saatlerde benzer bir durum yaşanmış ve sonrasına gelen güncelleme ile donma sorunu giderilmişti. Muhtemelen gelecek olan WatchOS 5.2 güncellemesi ile bu sorun da ortadan kaldırılacaktır. Bu durumda en önemli soru işareti ise Apple’ın yeni güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı.

Öte yandan dip not olarak hatırlatalım. Apple Watch 4’te yer alan EKG özelliği şimdilik yalnızca ABD’de kullanılabiliyor.

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