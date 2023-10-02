Watsons Gençlik Festivali’nin 2. yılında gençler kesintisiz müzik ve eğlenceye doydu

Watsons Gençlik Festivali’nin ikincisi 30 Eylül Cumartesi günü Santralistanbul’da gerçekleşti. Katılımcılar gün boyu kesintisiz devam eden birçok eğlenceli etkinlik ve oyun ardından hediyeler kazandı. Kazandıkları hediyeler ile gençler, yeni eğitim dönemi başlamadan önce arkadaşlarıyla bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı ve eğitim dönemine enerjik bir başlangıç yaptı.

Manga, Adamlar, Yaşlı Amca, Nova Norda ve Eftalya Yağcı gibi gençlerin yakından takip ettiği birçok güçlü ismin sahne aldığı ve festivale günler kala biletlerin tükendiği festivalde, 10.000’in üzerinde katılımcı ile bu yıl da gençlerden yoğun ilgi gördü.

RENGARENK BİR FESTİVAL

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş festivale gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Watsons Gençlik Festivali gençlerden büyük ilgi gördü. Bu yıl da 10.000’in üzerinde genci sevdikleri sanatçılarla ve başta Watsons olmak üzere birçok güçlü marka ile buluşturduk. Festivalimizde gençlerle bir araya gelmek, onlara unutulmayacak anılar biriktirecekleri bir ortam sunmak en büyük amacımızdı ve bunu gerçekleştirmiş olmak çok gurur verici. Türkiye’de gençlik festivali düzenleyen ilk perakende kozmetik şirketi olarak gençlerle buluşmaya, yüzlerinde gülümseme yaratan güzel deneyimler sunmaya devam edeceğiz” dedi.





