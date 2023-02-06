Whatsapp, Instagram, Facebook gibi uygulamalarda son zamanlarda sık sık sorun oluşuyor. 'Whatsapp çöktü mü?' sorusunun yanıtı kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Mesaj, fotoğraf, sesli mesaj gönderemeyen kullanıcılar, problemin nedenini araştırıyor. Peki Whatsapp çöktü mü, neden çalışmıyor? 6 Şubat Whatsapp mesajları neden gitmiyor? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'ta meydana gelen sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmeler, haberimizde yer alacak.

Sorunun, Whatsapp sürümünün eski olmasından ya da internet bağlantısının zayıf olmasından kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Bu durumda Whatsapp'ın güncellenmesi veya internet bağlantısının kontrol edilmesi öneriliyor.

