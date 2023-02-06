HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Whatsapp çöktü mü, neden çalışmıyor? 6 Şubat Whatsapp mesajları neden gitmiyor?

Whatsapp çöktü mü, neden çalışmıyor? 6 Şubat Whatsapp mesajları neden gitmiyor?

06.02.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok kullanılan uygulamaların başında gelen Whatsapp'ta sorun yaşanıyor. Zaman zaman teknik aksaklıkların meydana geldiği Whatsapp'ta kullanıcılar, mesajlarının karşı tarafa iletilemediğini belirtti. Peki Whatsapp çöktü mü, neden çalışmıyor? 6 Şubat Whatsapp mesajları neden gitmiyor? İşte detaylar...

Whatsapp çöktü mü, neden çalışmıyor? 6 Şubat Whatsapp mesajları neden gitmiyor?

Whatsapp, Instagram, Facebook gibi uygulamalarda son zamanlarda sık sık sorun oluşuyor. 'Whatsapp çöktü mü?' sorusunun yanıtı kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Mesaj, fotoğraf, sesli mesaj gönderemeyen kullanıcılar, problemin nedenini araştırıyor. Peki Whatsapp çöktü mü, neden çalışmıyor? 6 Şubat Whatsapp mesajları neden gitmiyor? İşte detaylar...

Whatsapp çöktü mü, neden çalışmıyor? 6 Şubat Whatsapp mesajları neden gitmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'ta meydana gelen sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmeler, haberimizde yer alacak.

Sorunun, Whatsapp sürümünün eski olmasından ya da internet bağlantısının zayıf olmasından kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Bu durumda Whatsapp'ın güncellenmesi veya internet bağlantısının kontrol edilmesi öneriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'tan deprem açıklaması!Elon Musk'tan deprem açıklaması!
Sabaha karşı İstanbul'de yaşandı? "Deprem olmayabilir, korkutucu ses çıkarır"Sabaha karşı İstanbul'de yaşandı? "Deprem olmayabilir, korkutucu ses çıkarır"
CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisiCHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi
Anahtar Kelimeler:
whatsapp whatsapp çöktü mü

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.