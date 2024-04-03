WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama

Dünyadai İki milyardan fazla kullanıcaya sahip WhatsApp'ın mobil ve masaüstü uygulamalarında bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Facebook, Instagram ve Messenger gibi bünyesinde barındıran Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması Whatsapp servislerinde dünya çapında sorunlar olduğu belirtildi.

"GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.

Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler. mesajlar gönderilemiyor, web uygulamasına da erişim sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.



Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 3, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





