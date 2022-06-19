WhatsApp, Facebook, Instagram için en güzel Babalar Günü sözleri ve mesajları! SMS ile atılabilecek en anlamlı Babalar Günü mesajları...

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022 için yapılan aramalar arttı. Türkiye'de haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen pazar günü kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. Babalarına günün anlam ve önemine uygun mesajlar göndermek isteyenler için duygusal en güzel Babalar Günü mesajları derledik.

WHATSAPP, FACEBOOK İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın.

Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum. Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim. Kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. Babalar Günün kutlu olsun.



