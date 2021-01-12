WhatsApp'ın aldığı karar sonrası 'yeni Facebook kuralı başlıyor' çılgınlığı başladı!

Facebook'ta bu zamana kadar birçok paylaşıma rastlamışsınızdır. Bunların bir çoğu insanların neler yaptıklarıyla ya da nereye gittikleriyle alakalı. Fakat zaman zaman 'uyarı! Yarın başlıyor'' veya ''dikkat! Artık resmi'' gibi birçok paylaşım da Facebook'ta bir anda viral hale dönüşüyor. ''Yeni Facebook kuralı başlıyor'' teması içeren ve Facebook'ta çılgınlar gibi paylaşılan metin de bu tarz paylaşımların son örneği.

'İZNİM YOKTUR YASAL HAKLARIMI KULLANIRIM'

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası ortaya çıkan Facebook'taki paylaşım, ''İznim yoktur. Gerekirse yasal haklarımı kullanırım'' cümlesiyle başlıyor. Metin, fotoğraflarında kullanılabilecek şekilde yeni Facebook kurallarının başladığını, silinen mesajlar dahil paylaşılan her şeyin bugünden itibaren herkese açık olacağını ve tüm bunların hakkınızda açılan davalarda kullanılabileceğini iddia ediyor. Metnin sonu ise ''Facebook'un web sitesine koyduğum hiçbir şeyi paylaşmasına izin vermiyorum.'' denilerek 'kopyalayın, yapıştırın ve paylaşın' minvaline bitiyor.

BENZERLERİ GOOGLE PLAY STORE'DA DA VAR

'Yeni Facebook kuralı başlıyor' temalı metnin, Facebook'ta birçok kişi tarafından paylaşıldığı görüldü. Fakat metin gerçek değil. Zira Facebook'un duyurusunu yaptığı ve kişilerin bazı verilerinin herkese açık olacağını belirten 'yeni herhangi bir kuralı' yok. Yani yapılan paylaşımlar asparagastan ibaret.

Bu gibi yazıların benzerlerini yukarıda da görebileceğiniz üzere Google Play Store'daki bazı uygulamaların yorumlarında da bulmak mümkün.

