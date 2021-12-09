HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan kripto para adımı!

WhatsApp'tan kripto para adımı!

09.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kripto para konusunda adım attı. Meta çatısı altındaki platform, ABD'de kripto para birimi kullanılarak bir sohbet içinden para gönderip alınmasını sağlayan yeni bir pilot uygulamaya başladı.

WhatsApp'tan kripto para adımı!

WhatsApp, platformuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Meta çatısı altındaki dev platform, son dönemde kullanıcılarının işine yarayabilecek çeşitli özellikler eklemek için kollarını sıvamış gibi bir görüntü çiziyor. iOS ve Android cihazların önemli bir kısmında yüklü bulunan WhatsApp şimdi ise attığı kripto para adımı ile gündemde.

WHATSAPP'TA KRİPTO PARA İLE ÖDEME ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın kripto para adımı ilk etapta ABD'deki "sınırlı sayıda" kullanıcıyı ilgilendiriyor. Çünkü şirket, ülkede sınırlı sayıda kişinin kripto para birimi kullanarak bir sohbet içinden para gönderip almasını sağlayan yeni bir pilot uygulama başlatmış durumda. Bu özellik, Meta'nın daha önce pilot olarak başlattığı dijital cüzdanı Novi tarafından destekleniyor. Ödemeler ise ABD dolarına sabitlenmiş olan Pax Dollars (USDP) ile yapılıyor.

WhatsApp'ta yeni dönem! Resmen duyurulduWhatsApp'ta yeni dönem! Resmen duyuruldu

Novi'nin başkanı Stephane Kasriel ve WhatsApp'tan Will Cathcart söz konusu kripto para adımını resmen duyuran isimler oldu.

WhatsApp'ta kontrol sizde olacak! İstemediğiniz kişileri seçebileceksinizWhatsApp'ta kontrol sizde olacak! İstemediğiniz kişileri seçebileceksiniz

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?

Novi'nin web sitesine göre, bu özellik WhatsApp'ta bir ek dosya göndermek gibi çalışıyor. Özelliğe Android'deki ataş simgesi veya iOS'taki "+" simgesi aracılığıyla erişiliyor ve ardından çıkan menüden "Ödeme" (Payment) seçilerek söz konusu özellik kullanılabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
Dyson'dan Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin kararına itiraz adımıDyson'dan Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin kararına itiraz adımı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.