WhatsApp'tan kripto para adımı!

WhatsApp, platformuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Meta çatısı altındaki dev platform, son dönemde kullanıcılarının işine yarayabilecek çeşitli özellikler eklemek için kollarını sıvamış gibi bir görüntü çiziyor. iOS ve Android cihazların önemli bir kısmında yüklü bulunan WhatsApp şimdi ise attığı kripto para adımı ile gündemde.

WhatsApp'ın kripto para adımı ilk etapta ABD'deki "sınırlı sayıda" kullanıcıyı ilgilendiriyor. Çünkü şirket, ülkede sınırlı sayıda kişinin kripto para birimi kullanarak bir sohbet içinden para gönderip almasını sağlayan yeni bir pilot uygulama başlatmış durumda. Bu özellik, Meta'nın daha önce pilot olarak başlattığı dijital cüzdanı Novi tarafından destekleniyor. Ödemeler ise ABD dolarına sabitlenmiş olan Pax Dollars (USDP) ile yapılıyor.

Novi'nin başkanı Stephane Kasriel ve WhatsApp'tan Will Cathcart söz konusu kripto para adımını resmen duyuran isimler oldu.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. ???????? pic.twitter.com/dGz3lejri7