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Windows 10 ne zaman çıktı? Windows 10’un özellikleri neler?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
19.02.2024 17:56 | Son Güncelleme:
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Bilgisayarların kullanıcılar tarafından daha konforlu kullanılabilmesi için sistem yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistem yazılımları işletim sistemi ismiyle de anılmakta ve cihazlarda bulunan birimlerin kontrol edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde çeşitli nitelikleriyle öne çıkan birçok farklı işletim sistemi mevcuttur. Windows 10 da bu işletim sistemleri arasında yer almaktadır. Peki, Windows 10 ne zaman çıktı ve özellikleri neler?

Windows 10 ne zaman çıktı? Windows 10’un özellikleri neler?

İçindekiler

  • Windows 10 ne zaman çıktı?
  • Windows 10’un özellikleri neler?

İşletim sistemleri kişisel bilgisayarlar kurulduktan sonra cihazlara yüklenen ve cihazların daha verimli çalışmasında etkin bir rolü olan sistem yazılımlarının tamamı olarak kabul edilmektedir. Windows 10 da Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir teknolojik firma olan Microsoft tarafından üretimi gerçekleşmiş, önemli bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Windows NT işletim sistemi bünyesinde yer alan bu sistem günümüzde hâlen kullanılmaktadır.

Windows 10 ne zaman çıktı?

Dünya genelinde en popüler teknolojik firmalar arasında bulunan Microsoft, kurulduğu günden bugüne kadar teknoloji dünyasına birçok farklı ürün sunmuştur. Windows 10 da bu ürünler arasında olup, önemli bir işletim sistemi ürünüdür. 2013 senesinde çıkarılan Windows 8.1 işletim sisteminin yerine geçen Windows 10, günümüzde hâlen birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından kullanılmaktadır.

Microsoft’un geliştirdiği bu sistemin üretime sunulduğu tarih 15 Temmuz 2015 iken teknoloji dünyasına giriş tarihi ise yine aynı yılın ve aynı ayın 29’udur. Bu işletim sistemine sağlanan hem temel hem genel hem de genişletilmiş destekler, üretici şirketi tarafından hâlen devam etmektedir.

Windows 10’un özellikleri neler?

Teknoloji devi Microsoft tarafından hem üretimi hem de geliştirme aşamaları yapılmış olan Windows 10 işletim sistemi, kendisinden önceki sürümlerle kıyaslandığında pek çok önemli yeniliği bünyesinde barındırmaktadır. Teknolojik cihazlardaki gerek yazılım gerekse donanımların doğru bir şekilde çalışması ve yönetilmesi için bu tür işletim sistemlerine gereksinim duyulur. Günümüzde bazı işletim sistemleri lisanssız olarak sunulsa da cihazların güvenliği için lisanslı olan sistemlerin tercih edilmesi önemlidir. Bu noktada Windows 10 işletim sistemi kapalı kaynak kodlu özelliği ile lisanslı olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bünyesinde yer alan birçok önemli niteliğiyle dikkat çeken Windows 10 özellikleri ise genel itibariyle şöyledir:

  • Kullanıcı dostu arayüzü
  • Başlangıç ekranı yerine yeni başlat menüsü özelliği
  • Voice Recorder uygulaması
  • Windows mağazası
  • Birden çok çalışma alanı yaratma özelliği
  • Zip, rar gibi dosyaların otomatik olarak açılması
  • Normal mod ve tablet modu özelliği
  • Gelişmiş görev yöneticisi
  • Ekran görüntüsü alma özelliği
  • Varsayılan tarayıcı olarak bilinen Internet Explorer yerine Edge ismiyle geliştirilen yeni bir internet tarayıcısının varlığı
  • Komut satırı
  • Karanlık tema ve gece ışığı özelliği
  • Sistem güvenliği
  • Mültimedya ve oyun
  • Eklenen yeni yazı tipleri
  • Microsoft çevrimiçi hizmetlerindeki yenilikler
  • Ebeveyn denetim sistemi özelliği
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windows 10 özellikleri
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