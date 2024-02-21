Windows 10 ne zaman çıktı? Windows 10’un özellikleri neler?

İşletim sistemleri kişisel bilgisayarlar kurulduktan sonra cihazlara yüklenen ve cihazların daha verimli çalışmasında etkin bir rolü olan sistem yazılımlarının tamamı olarak kabul edilmektedir. Windows 10 da Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir teknolojik firma olan Microsoft tarafından üretimi gerçekleşmiş, önemli bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Windows NT işletim sistemi bünyesinde yer alan bu sistem günümüzde hâlen kullanılmaktadır.

Windows 10 ne zaman çıktı?

Dünya genelinde en popüler teknolojik firmalar arasında bulunan Microsoft, kurulduğu günden bugüne kadar teknoloji dünyasına birçok farklı ürün sunmuştur. Windows 10 da bu ürünler arasında olup, önemli bir işletim sistemi ürünüdür. 2013 senesinde çıkarılan Windows 8.1 işletim sisteminin yerine geçen Windows 10, günümüzde hâlen birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından kullanılmaktadır.

Microsoft’un geliştirdiği bu sistemin üretime sunulduğu tarih 15 Temmuz 2015 iken teknoloji dünyasına giriş tarihi ise yine aynı yılın ve aynı ayın 29’udur. Bu işletim sistemine sağlanan hem temel hem genel hem de genişletilmiş destekler, üretici şirketi tarafından hâlen devam etmektedir.

Windows 10’un özellikleri neler?

Teknoloji devi Microsoft tarafından hem üretimi hem de geliştirme aşamaları yapılmış olan Windows 10 işletim sistemi, kendisinden önceki sürümlerle kıyaslandığında pek çok önemli yeniliği bünyesinde barındırmaktadır. Teknolojik cihazlardaki gerek yazılım gerekse donanımların doğru bir şekilde çalışması ve yönetilmesi için bu tür işletim sistemlerine gereksinim duyulur. Günümüzde bazı işletim sistemleri lisanssız olarak sunulsa da cihazların güvenliği için lisanslı olan sistemlerin tercih edilmesi önemlidir. Bu noktada Windows 10 işletim sistemi kapalı kaynak kodlu özelliği ile lisanslı olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bünyesinde yer alan birçok önemli niteliğiyle dikkat çeken Windows 10 özellikleri ise genel itibariyle şöyledir:

Kullanıcı dostu arayüzü

Başlangıç ekranı yerine yeni başlat menüsü özelliği

Voice Recorder uygulaması

Windows mağazası

Birden çok çalışma alanı yaratma özelliği

Zip, rar gibi dosyaların otomatik olarak açılması

Normal mod ve tablet modu özelliği

Gelişmiş görev yöneticisi

Ekran görüntüsü alma özelliği

Varsayılan tarayıcı olarak bilinen Internet Explorer yerine Edge ismiyle geliştirilen yeni bir internet tarayıcısının varlığı

Komut satırı

Karanlık tema ve gece ışığı özelliği

Sistem güvenliği

Mültimedya ve oyun

Eklenen yeni yazı tipleri

Microsoft çevrimiçi hizmetlerindeki yenilikler

Ebeveyn denetim sistemi özelliği





