Xiaomi 12 Ultra, kamera performans beklentileri yükseltti

Bilindiği üzere Xiaomi 11 Ultra ilk çıktığında uzun süre DxOMark’ta zirveden inmemişti. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Xiaomi 12 Ultra’dan da beklentilerin bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Peki Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelinde nasıl bir ana kamera kurulumu yer alacak? Bu konu ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 12 Ultra modelinde 50 MP’lik Samsung imzası taşıyan GNP sensorü yer alacak. Bu kameraya 3 adet 48MP’lik kamera eşlik edecek. Muhtemelen bu kameralar geniş açı, derinlik ve makro kameralar olabilir. Ya da kameralardan birisi telefoto kamera görevini üstlenebilir.

Telefonun 120X yakınlaştırma özelliği sunacağı da bilgiler arasında. Ayrıca video modunda da 15X’e kadar yakınlaştırma desteği sunulacak.

Bakalım Xiaomi 12 Ultra da selefi gibi DxOMark’ta zirveye yerleşebilecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Son günlerde Xiaomi’nin Leica ile çalışmaya başlayacağına dair bazı iddialar mevcut. Fakat bu çalışmaların ilk ürünü muhtemelen Xiaomi 12 Ultra olmayacaktır.

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