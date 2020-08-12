Xiaomi’den fiyat performansı yüksek Xiaomi Mi 10i geliyor!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi 10 ailesine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Tepe modellerden sonra uygun fiyatlı modellere gözünü çeviren Xiaomi, şimdi de karşımıza Xiaomi Mi 10i ile çıkacak. Avrupa’da Lite adıyla çıkışını gerçekleştirecek olan telefon Çin’de i takısı alarak satışa sunulacak.

XİAOMİ Mİ 10İ NASIL ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Telefonda 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alacak. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak. Gücünü Qualcomm’un 5G desteki Snapdragon 765G yonga setinden alacak olan telefonda 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları bulunacak.

64 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri ile gelecek olan telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik kamerası bulunacak. Ön tarafta ise 20 Megapiksellik kamera konumlandırılacak.

Xiaomi’nin şimdilik fiyat konusunda nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Ancak tahminlere göre 400 dolar bandı fazla aşılmayacaktır.

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