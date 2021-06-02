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Xiaomi, hızlı şarj teknolojisinde dengeleri değiştirdi

02.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu anda en hızlı kablosuz şarj teknolojisi rekorunu elinde tutuyor ve 120W hızlı kablolu şarjı destekleyen bir cihaza sahip birkaç üreticiden biri. Şimdi ise yeni HyperCharge hızlı şarj teknolojisini tanıttığı yarın yeni bir rekor kırmaya hazır.

Xiaomi, hızlı şarj teknolojisinde dengeleri değiştirdi

Teknoloji devi, sosyal medya kanallarında yeni HyperCharge hızlı şarj teknolojisi ile yeni bir rekor kıracağını söyleyen bir gönderi paylaştı. Yeni teknolojinin kablolu mu kablosuz mu olduğundan emin değiliz ama eski olduğuna inanılıyor.

Bu yılın başlarında, Xiaomi’nin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan 200W hızlı şarj desteğine sahip bir telefonu olduğuna dair haberler vardı. Ancak kaynak, 200W’ın cihazın desteklediği tüm şarj modlarının toplamı olduğunu, yani kablolu + kablosuz + ters kablosuz şarj olduğunu açıkladı. Xiaomi markasının en yüksek premium modeli olan Mi 11 Ultra, 67W kablolu şarjı, 67W kablosuz şarjı ve 144W’a varan 10W ters kablosuz şarjı destekliyor. Bu yüzden ne duyurulacak olursa olsun, üreticinin 200W işaretine ulaştığını görmemiz gerek.

Çinli marka, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’da bulunan 67W kablosuz şarj teknolojisi ile bir cihazdaki en hızlı kablosuz şarj teknolojisi rekorunu şimdiden elinde tutuyor. Geçen yıl, 80W kablosuz şarj cihazı satmasına rağmen henüz herhangi bir cihaz tarafından desteklenmeyen 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisini duyurdu.

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Xiaomi
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