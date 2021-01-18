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Xiaomi kendisini savundu

18.01.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Xiaomi kendisini savundu

ABD hükümeti Çinli Xiaomi markasını bir “Komünist Çin askeri şirketi” olarak lanse etti. Buna ek olarak markayı kara listeye koydu, bu da ABD şirketlerinin ve yatırımcılarının Xiaomi’ye yatırım yapmasının yasaklanacağı anlamına geliyor.

Komunist Çinli askeri şirketler etiketini yiyen Xiaomi’nın mevcut ABD yatırımcılarının ise kasım ayına kadar yatırımlarını elden çıkarması gerekiyor. Konuyla ilgili olarak Xiaomi kendini savunmak için şu açıklamalarda bulundu:

“Şirket, işlerini yürüttüğü yargı bölgelerinin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyet göstermekte ve yasalara uygun hareket etmektedir. Şirket sivil ve ticari kullanıma yönelik ürün ve hizmetler sunduğunu yineliyor. Şirket, Çin ordusuna ait olmadığını, Çin ordusuna bağlı olmadığını ve NDAA kapsamında tanımlanan bir “Komünist Çin Askeri Şirketi” olmadığını doğrulamaktadır. Şirket, şirketin ve hissedarlarının çıkarlarını korumak için uygun önlemleri alacaktır. Şirket, yeni gelişmelerin bünyesi üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması için olası sonuçları gözden geçiriyor. Şirket, uygun olduğu zaman başka duyurular da yapacaktır.”

XİAOMİ KULLANICILARI İÇİN ŞİMDİLİK TEHLİKE YOK

Yeni Biden yönetiminin, Trump yönetiminin Çinli şirketlere yönelik çeşitli yasakları konusunda ne yapacağı henüz belli değil. Dünyanın her yerindeki akıllı telefon piyasasının rekabeti açısından markaların belirli bölgelerde kara listeye alınması iyi sonuç vermiyor. Ancak görüşüne göre Xiaomi ile Huawei benzer bir durumda değil. Çünkü bu kara listenin Huawei’nin eklendiği listeden farklı olduğu belirtildi. Xiaomi normal şekilde ABD şirketler ile iş yapmaya devam edebilecek. Yani, Xiaomi’nin Android lisansını kaybetme ihtimali de şimdilik masada bulunmuyor.

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