HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 10 Pro+ özelleştirilebilir GPU ile geliyor

Xiaomi Mi 10 Pro+ özelleştirilebilir GPU ile geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yeni üst segment modeli özel bir GPU ile gelecek. İşte Xiaomi Mi 10 Pro+ hakkındaki son detaylar.

Xiaomi Mi 10 Pro+ özelleştirilebilir GPU ile geliyor

Ülkemizde de hayli popüler bir marka olan Xiaomi müşteri kitlesini hızlı bir şekilde arttırmaya devam ediyor. Çinli üretici bunu gerçekleştirirken neredeyse hiç reklam yapmıyor. Reklamlar için ayıracağı bütçeyi telefonun fiyatından düşen Xiaomi, böylece müşterilerine daha ucuza modeller sunabiliyor.

Agresif fiyat politikası sayesinde Türkiye’de dahil olmak üzere Avrupa’nın pek çok pazarında zirveye oynamaya başlayan Xiaomi, hali hazırda global pazarda da 4. Sıraya kadar yükselmiş durumda. Ağırlıklı olarak orta segment modelleriyle bilinen Xiaomi, üst segmentteki müşteri kitlesini de arttırmak istiyor.

Bunun için Mi serisi üzerinde farklı kombinasyonlar deneyen Xiaomi şimdi de Mi 10 Pro’nun Plus versiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi’nin üst segment modeli geçtiğimiz günlerde performans testinde ortaya çıkmıştı. Bu performans testinde hayli başarılı bir çizgi yakalayan telefonun SD865+ ile geleceği düşünülmüştü.

Lakin olayın aslı tam olarak böyle değilmiş. Xiaomi Mi 10 Pro+ modelinde SD865+ yerine hızlandırılmış SD865 yonga setini kullanmayı tercih etmiş.

Bu sayede telefon özellikle GPU tarafında SD865+’a nazaran daha iyi bir performans sergiliyor. Muhtemelen Mi 10 Pro+ bu yönüyle pek çok oyun odaklı telefonun da önüne geçecektir.

FM 2021 için kötü haber

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
LG Mobile son 17 yılın en dip seviyesinde!LG Mobile son 17 yılın en dip seviyesinde!
İşte en ucuz arabayı en uygun yolla almak için 5 harika fikir!İşte en ucuz arabayı en uygun yolla almak için 5 harika fikir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası! Yaralılar var

Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası! Yaralılar var

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

Her şey bir anda oldu! Sigara içmeye çıktığı sırada dehşeti yaşadı

Her şey bir anda oldu! Sigara içmeye çıktığı sırada dehşeti yaşadı

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus 8T Geekbench’de gövde gösterisi yaptı

OnePlus 8T Geekbench’de gövde gösterisi yaptı

LG Mobile son 17 yılın en dip seviyesinde!

LG Mobile son 17 yılın en dip seviyesinde!

Apple iPhone satışları adeta patladı!

Apple iPhone satışları adeta patladı!

Sosyal medya devleri bu kararlara uymazsa 6 ay içerisinde...

Sosyal medya devleri bu kararlara uymazsa 6 ay içerisinde...

İkinci el fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar düşüyor mu? Uzmanlar uyardı!

İkinci el fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar düşüyor mu?

Oyun tutkunları buraya! İşte hiç duymadığınız bilgisayar oyunları...

İşte hiç duymadığınız bilgisayar oyunları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.