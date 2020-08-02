Xiaomi Mi 10 Pro+ özelleştirilebilir GPU ile geliyor

Ülkemizde de hayli popüler bir marka olan Xiaomi müşteri kitlesini hızlı bir şekilde arttırmaya devam ediyor. Çinli üretici bunu gerçekleştirirken neredeyse hiç reklam yapmıyor. Reklamlar için ayıracağı bütçeyi telefonun fiyatından düşen Xiaomi, böylece müşterilerine daha ucuza modeller sunabiliyor.

Agresif fiyat politikası sayesinde Türkiye’de dahil olmak üzere Avrupa’nın pek çok pazarında zirveye oynamaya başlayan Xiaomi, hali hazırda global pazarda da 4. Sıraya kadar yükselmiş durumda. Ağırlıklı olarak orta segment modelleriyle bilinen Xiaomi, üst segmentteki müşteri kitlesini de arttırmak istiyor.

Bunun için Mi serisi üzerinde farklı kombinasyonlar deneyen Xiaomi şimdi de Mi 10 Pro’nun Plus versiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi’nin üst segment modeli geçtiğimiz günlerde performans testinde ortaya çıkmıştı. Bu performans testinde hayli başarılı bir çizgi yakalayan telefonun SD865+ ile geleceği düşünülmüştü.

Lakin olayın aslı tam olarak böyle değilmiş. Xiaomi Mi 10 Pro+ modelinde SD865+ yerine hızlandırılmış SD865 yonga setini kullanmayı tercih etmiş.

Bu sayede telefon özellikle GPU tarafında SD865+’a nazaran daha iyi bir performans sergiliyor. Muhtemelen Mi 10 Pro+ bu yönüyle pek çok oyun odaklı telefonun da önüne geçecektir.

FM 2021 için kötü haber

