Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatı sızıntılarda ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi 10T geçtiğimiz hafta ilk kez gündeme geldi. Görüntüleriyle karşımıza çıkan Xiaomi Mi 10T Pro, bazı özelliklerini de bizimle paylaşmaktan çekinmedi. Buna göre Xiaomi Mi 10T Pro'da Snapdragon 865 işlemcisi ile karşılacağız. Fakat hepsi bu kadar değil. Sızıntı kaynağı Ishan Agarwal'ın Twitter paylaşımı bize çok daha fazlasını sunuyor; Özellikle telefonun fiyatını.

Mi 10T Pro'nun fiyatı için ilk tahmin, Ishan Agarwal'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Ünlü sızıntı kaynağının iddiasına göre Mi 10T Pro, Hindistan'da 35 bin rupiden satışa çıkacak. Bu da güncel kur ile 476 dolar ediyor. Günümüzdeki amiral gemisi akıllı telefonların fiyatına göre bu oldukça rekabetçi bir fiyat demek. Mi 10T Pro'dan da beklentiler, amiral katili bir telefon olacağı yönünde.

New Xiaomi Smartphone that is (rumored to be) coming to India at a price point of around 35K will feature 108MP, SD865 & High Refresh Rate Display. Could it be the Mi 10T Pro? #MI10T #MI10TPro #Mi #Xiaomi https://t.co/UFTN3gq7YK