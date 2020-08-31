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Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatı sızıntılarda ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 17:49 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10T Pro bu kez fiyatıyla görüntülendi. Xiaomi Mi 9T Pro'nun yerine geçeceği iddia edilen yeni nesil akıllı telefon Xiaomi Mi 10T Pro, görünüşe bakılırsa fiyatıyla cepleri yakmayacak. İşte iddialara göre Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatı...

Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatı sızıntılarda ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi 10T geçtiğimiz hafta ilk kez gündeme geldi. Görüntüleriyle karşımıza çıkan Xiaomi Mi 10T Pro, bazı özelliklerini de bizimle paylaşmaktan çekinmedi. Buna göre Xiaomi Mi 10T Pro'da Snapdragon 865 işlemcisi ile karşılacağız. Fakat hepsi bu kadar değil. Sızıntı kaynağı Ishan Agarwal'ın Twitter paylaşımı bize çok daha fazlasını sunuyor; Özellikle telefonun fiyatını.

XİAOMİ Mİ 10T PRO FİYATI İLE ŞAŞIRTTI

Mi 10T Pro'nun fiyatı için ilk tahmin, Ishan Agarwal'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Ünlü sızıntı kaynağının iddiasına göre Mi 10T Pro, Hindistan'da 35 bin rupiden satışa çıkacak. Bu da güncel kur ile 476 dolar ediyor. Günümüzdeki amiral gemisi akıllı telefonların fiyatına göre bu oldukça rekabetçi bir fiyat demek. Mi 10T Pro'dan da beklentiler, amiral katili bir telefon olacağı yönünde.

XİAOMİ Mİ 10T PRO'NUN ÖZELLİKLERİNİ DE LİSTELEDİ

Xiaomi Mi 10T Pro'nun özellikleri de sızıntıda yer alıyor. Buna göre Mi 10T Pro, 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamerayla, Snapdragon 865 işlemcisi ile ve yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Bu iddiaların, Xiaomi Mi 10T Pro'nun önceki sızıntılarıyla uyuştuğunu söyleyelim. Xiaomi'den ise Mi 10T serisine dair herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

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