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  4. Xiaomi Mi 11 Ultra'nın ikinci ekranı Mi Band 5'in aynısı!

Xiaomi Mi 11 Ultra'nın ikinci ekranı Mi Band 5'in aynısı!

07.04.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Mi 11 Ultra'yı arkasındaki ikinci ekranı ile birlikte geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, akıllı telefonun arkasındaki ekranın, firmanın akıllı bileklik modeli Mi Band 5'in ekranıyla aynı olduğunu doğruladı.

Xiaomi Mi 11 Ultra'nın ikinci ekranı Mi Band 5'in aynısı!

Xiaomi Mi 11 Ultra'nın ilginç özellikleri var. Bu özelliklerden biri telefonun devasa kamera adacığında yer alan ikincil ekran. Bu 1,1 inçlik AOD ekran, bildirimleri ve arama uyarılarını görüntüleyebildiği gibi fotoğraf veya video çekimleri için küçük bir vizör görevi de görüyor. Özellikle ekranın boyutu, Türkiye'deki teknoloji basınından bazı insanların da dikkatini çekmiş olduğu gibi bize yine bir Xiaomi modelini hatırlatıyor; Mi Band 5'i. Zira Xiaomi'nin akıllı bilekliği Mi Band 5, 1,1 inçlik ekrana ve AMOLED bir ekrana sahip. Bu da Mi 11 Ultra'nın ikincil ekranının Mi Band 5'in ekranının aynısı olduğuna yönelik bazı söylentiler ortaya çıkarttı. Bu söylentilere son noktayı Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun koydu.

EKRAN İÇİN SÖYLENTİLER DOĞRU ÇIKTI

Çıkan bir habere göre, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, Çin'deki bir canlı yayında Mi 11 Ultra'nın ikincil ekranının geçen yıl piyasaya sürülen Mi Band 5'in (diğer bir adıyla Mi Smart Band 5) ekranıyla aynı olduğunu açıkladı. Xiaomi'nin Mi 11 Ultra için özel bir ekran yapımı ile uğraşmaması ve var olanı kullanması, Mi 11 Ultra'nın üretim maliyetini düşürmeye yardımcı olduğu anlamına gelebilir.

Mi Band 5

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XIAOMI MI 11 ULTRA ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Mi 11 Ultra, 6,81 inçlik kavisli 2K OLED bir ekrana sahip. Telefona Snapdragon 888 işlemcisi güç veriyor. 8 GB RAM/12 GB RAM ile gelen telefon, 256 GB/512 GB depolama alanına yer veriyor. Mi 11 Ultra'nın arka tarafında Samsung ISOCELL GN2 sensörlü 50 MP ana kamera, Sony IMX586 sensörlü 48 MP ultra geniş açılı kamera ve Sony IMX586 sensörlü 48 MP periskop telefoto kamera yer alıyor. Bu noktada telefonun 20 MP'lik bir ön kameraya sahip olduğunu da belirtelim. 67W hızlı kablolu ve hızlı kablosuz şarjı destekleyen telefon 5.000 mAh'lik bir pili bünyesinde taşıyor. Mi 11 Ultra'nın fiyatı Çin'de yaklaşık 915 dolardan başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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