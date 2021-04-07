Xiaomi Mi 11 Ultra'nın ikinci ekranı Mi Band 5'in aynısı!

Xiaomi Mi 11 Ultra'nın ilginç özellikleri var. Bu özelliklerden biri telefonun devasa kamera adacığında yer alan ikincil ekran. Bu 1,1 inçlik AOD ekran, bildirimleri ve arama uyarılarını görüntüleyebildiği gibi fotoğraf veya video çekimleri için küçük bir vizör görevi de görüyor. Özellikle ekranın boyutu, Türkiye'deki teknoloji basınından bazı insanların da dikkatini çekmiş olduğu gibi bize yine bir Xiaomi modelini hatırlatıyor; Mi Band 5'i. Zira Xiaomi'nin akıllı bilekliği Mi Band 5, 1,1 inçlik ekrana ve AMOLED bir ekrana sahip. Bu da Mi 11 Ultra'nın ikincil ekranının Mi Band 5'in ekranının aynısı olduğuna yönelik bazı söylentiler ortaya çıkarttı. Bu söylentilere son noktayı Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun koydu.

EKRAN İÇİN SÖYLENTİLER DOĞRU ÇIKTI

Çıkan bir habere göre, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, Çin'deki bir canlı yayında Mi 11 Ultra'nın ikincil ekranının geçen yıl piyasaya sürülen Mi Band 5'in (diğer bir adıyla Mi Smart Band 5) ekranıyla aynı olduğunu açıkladı. Xiaomi'nin Mi 11 Ultra için özel bir ekran yapımı ile uğraşmaması ve var olanı kullanması, Mi 11 Ultra'nın üretim maliyetini düşürmeye yardımcı olduğu anlamına gelebilir.