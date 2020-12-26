Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 nasıl olacak?

Xiaomi, akıllı telefonlarıyla tanınıyor. Ancak şirket çeşitli teknoloji segmentlerinde ürün üretmeye devam ediyor. Birkaç yıl önce, şirket taşınabilir bilgisayar pazarına girdi ve o zamandan beri Mi Notebook serisi için güncellemeler sağlıyor. Bu yılın başlarında şirket, Intel 10.Nesil Comet Lake işlemcisi altında Mi Notebook Pro 15 2020’yi tanıttı. Şimdi şirket, AMD’nin Ryzen 5 5600H CPU ve Intel 11. Nesil CPU seçenekleriyle yeni bir Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 modeli hazırlıyor gibi görünüyor.

Yeni dizüstü bilgisayar dün “TIMI Dizüstü Bilgisayar” olarak derecelendirme aldı. İlk varyant, 4 çekirdekli, 8 iş parçacıklı ve 12MB L3 önbelleğe sahip 11. Nesil Intel Core i7-11370H işlemciye sahip. Temel frekansı 3.30Ghz’dir, ancak maksimum frekansı 4.78GHz’dir. Cihaz, GeekBench üzerinde Windows 10 çalıştırdı ve tek çekirdekte 1.572 puan ve çok çekirdekli testte 5.065 puan almayı başardı.

İkinci dizüstü bilgisayar Intel’in 11. Nesil Core i5-11300H işlemcisine sahip. Tekli ve çoklu skorlarda sırasıyla 1.436 ve 4.912 puan aldı. Temel saat 3.11Ghz ve maksimum 4.38GHz’dir. Cihazın daha küçük bir 8M L3 önbelleği vardır. Her iki modelde de 16GB RAM bulunuyor.