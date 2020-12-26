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Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 nasıl olacak?

26.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 nasıl olacak?

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 için ilk bilgiler geldi. Laptopta 11. nesil Intel veya Ryzen 5 işlemcileri yer alacak gibi görünüyor.

Xiaomi, akıllı telefonlarıyla tanınıyor. Ancak şirket çeşitli teknoloji segmentlerinde ürün üretmeye devam ediyor. Birkaç yıl önce, şirket taşınabilir bilgisayar pazarına girdi ve o zamandan beri Mi Notebook serisi için güncellemeler sağlıyor. Bu yılın başlarında şirket, Intel 10.Nesil Comet Lake işlemcisi altında Mi Notebook Pro 15 2020’yi tanıttı. Şimdi şirket, AMD’nin Ryzen 5 5600H CPU ve Intel 11. Nesil CPU seçenekleriyle yeni bir Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 modeli hazırlıyor gibi görünüyor.

Yeni dizüstü bilgisayar dün “TIMI Dizüstü Bilgisayar” olarak derecelendirme aldı. İlk varyant, 4 çekirdekli, 8 iş parçacıklı ve 12MB L3 önbelleğe sahip 11. Nesil Intel Core i7-11370H işlemciye sahip. Temel frekansı 3.30Ghz’dir, ancak maksimum frekansı 4.78GHz’dir. Cihaz, GeekBench üzerinde Windows 10 çalıştırdı ve tek çekirdekte 1.572 puan ve çok çekirdekli testte 5.065 puan almayı başardı.

İkinci dizüstü bilgisayar Intel’in 11. Nesil Core i5-11300H işlemcisine sahip. Tekli ve çoklu skorlarda sırasıyla 1.436 ve 4.912 puan aldı. Temel saat 3.11Ghz ve maksimum 4.38GHz’dir. Cihazın daha küçük bir 8M L3 önbelleği vardır. Her iki modelde de 16GB RAM bulunuyor.

AMD Ryzen serisini tercih edenler için 6 Çekirdekli ve 12 İplikli Ryzen 5 5600H versiyonu olacak. Baz frekansı 3.30GHz iken maksimum frekans 4.24GHz’dir. Her iki cihazda da 16 GB RAM olacak ve L3 önbelleği 16 MB olacak.

ITHome Chinese Blog’a göre, her iki model de önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkacak. Kullanıcılar bu modelden daha ince çerçeveler, arkadan aydınlatmalı klavye, SSD depolama ve muhtemelen NVIDIA GPU’lar bekliyor.

Maalesef şu anda pek fazla ayrıntı ve özellik bilinmiyor. Ancak GeekBench sonuçları, Xiaomi’nin gelecek modellerde zaten testler yaptığını gösteriyor. Şirket, Mi 11 serisi ve şimdi de yeni Mi Notebook Pro modelleriyle 2021 için sıcak bir başlangıç ​​hazırlıyor gibi görünüyor.

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