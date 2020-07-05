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Xiaomi'nin güvenlik uygulaması Play Store’daki yerini aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin akıllı telefonlarında kullandığı güvenlik uygulaması bildiğiniz gibi düzenli olarak güncelleniyor. Ancak bu güncellemeler Xiaomi’nin OTA sistemi üzerinden sunuluyordu. Bugün ise Xiaomi güvenlik uygulaması için büyük bir adım atıldı.

Xiaomi'nin güvenlik uygulaması Play Store’daki yerini aldı

Bildiğiniz gibi Google’ın, Android telefon güncellemelerini bile Play Store’dan sunma gibi planı var. Bu doğrultuda Xiaomi de ilk hamlesini yapmış oldu.

Ancak bu uygulamayı Xiaomi, Redmi ve Poco dışındaki telefonlar maalesef ki indirip yükleyemiyor. Sadece Xiaomi’nin bünyesindeki yer alan telefonlara yüklenebilen bu uygulama, hem gerçek zamanlı olarak zararlı yazılımlara karşı telefonu tarıyor hem de Android’i optimize ederek akıcı bir deneyim vadediyor.

Şimdilik erken erişimde olan uygulamanın beta aşamasında olduğunu belirtelim. İlerleyen günlerde güncellemeler alarak uygulama final sürümüne kısa bir süre içerisinde kavuşacaktır.

Android cephesinde her telefon üreticisinin kendine has optimizasyon uygulaması yer alıyor. Bunların hepsi aslında aynı mantıkta çalışıyor.

Google’ın kendi Pixel telefonlarına koymadığı bu tip şov amaçlı geliştirilen uygulamaları kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz. Tek başına gerçek zamanlı tarama yapan düzgün ve bilindik bir Antivirüs programı kullanmanız daha mantıklı olacak.
Bakalım ilerleyen günlerde Xiaomi’nin diğer uygulamaları da Play Store’daki yerini alacak mı?

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