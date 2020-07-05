Xiaomi'nin güvenlik uygulaması Play Store’daki yerini aldı

Bildiğiniz gibi Google’ın, Android telefon güncellemelerini bile Play Store’dan sunma gibi planı var. Bu doğrultuda Xiaomi de ilk hamlesini yapmış oldu.

Ancak bu uygulamayı Xiaomi, Redmi ve Poco dışındaki telefonlar maalesef ki indirip yükleyemiyor. Sadece Xiaomi’nin bünyesindeki yer alan telefonlara yüklenebilen bu uygulama, hem gerçek zamanlı olarak zararlı yazılımlara karşı telefonu tarıyor hem de Android’i optimize ederek akıcı bir deneyim vadediyor.

Şimdilik erken erişimde olan uygulamanın beta aşamasında olduğunu belirtelim. İlerleyen günlerde güncellemeler alarak uygulama final sürümüne kısa bir süre içerisinde kavuşacaktır.

Android cephesinde her telefon üreticisinin kendine has optimizasyon uygulaması yer alıyor. Bunların hepsi aslında aynı mantıkta çalışıyor.

Google’ın kendi Pixel telefonlarına koymadığı bu tip şov amaçlı geliştirilen uygulamaları kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz. Tek başına gerçek zamanlı tarama yapan düzgün ve bilindik bir Antivirüs programı kullanmanız daha mantıklı olacak.

Bakalım ilerleyen günlerde Xiaomi’nin diğer uygulamaları da Play Store’daki yerini alacak mı?

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