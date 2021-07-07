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Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı! Bu kez çok farklı

07.07.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu için patent aldı. Patent görsellerine bakılırsa Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu Xiaomi Mi Mix Fold'tan oldukça farklı.

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı! Bu kez çok farklı

Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon pazarına Mi Mix Fold ile giriş yaptı. Ancak genel kanı, şirketin tek bir model ile sınırlı kalmayacağı yönünde. Bunu, Xiaomi'nin bu yıl katlanabilir telefonlar için aldığı patent başvurularından da anlamak mümkün. Şimdi ise Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonuna dair bir patent daha ortaya çıktı. Bu patentteki telefon, Mi Mix Fold'un tasarımına hiç de benzemiyor.

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XIAOMI'DEN HEM KIVRILAN HEM DE KATLANAN TELEFON

Xiaomi, yeni bir katlanabilir telefon tasarımının patentini aldı. Patent belgesi yeni yayınlandı ve böylece tasarımı açıklayan çok sayıda belge sergilendi. Bu belgelerdeki görüntüler, içe doğru katlanan bir katlanabilir telefonu gösteriyor. Ancak asıl fark tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü telefon kenarlardan kıvrılıp arkaya doğru uzanan bir ekran tasarımına sahip. Yani ekranı arkaya kadar uzuyor.

Xiaomi katlanabilir telefon

KATLANABİLİR TELEFONDA NELER VAR?

Katlanabilir telefonun USB Type-C girişine, mikrofona ve SIM kart yuvasına sahip olduğu söyleniyor. Açıkçası, telefonun özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor. Xiaomi'den de bu hem katlanan hem de kıvrılan telefonu için henüz bir açıklama gelmiş değil.

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Fakat şirketin bu yıl katlanabilir telefon veya telefonlar duyurması muhtemel.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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