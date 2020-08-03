HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Redmi K30 Ultra TENAA’da ortaya çıktı

Xiaomi Redmi K30 Ultra TENAA’da ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Xiaomi akıllı telefon pazarındaki modellerine yenilerini ekliyor. Çinli üreticinin üst segmentteki yeni modeli geçtiğimiz gün TENAA’da ortaya çıktı ve gerekli vizeyi aldı.

Xiaomi Redmi K30 Ultra TENAA’da ortaya çıktı

Peki 14 Ağustos’ta çıkacak olan Redmi K30 Ultra, teknoloji tutkunlarına ne gibi özellikler sunacak? Telefonun Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıkmasının ardından bu soru da netlik kazandı.

Xiaomi’nin yeni modeli gücünü MediaTek tarafından geliştirilen 5G destekli yonga seti Dimensity 1000+’dan alacak. Sistemini 6GB ve 8GB’lık RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 128GB olacak. Ayrıca dileyenler için 512GB’lık ikinci bir versiyon da mevcut. Eğer bana 128GB’lık sürüm yeter diyorsanız cihazda microSD kart desteği bulunmadığını hatırlatalım.

Öte yandan Redmi K30 Ultra’da 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik uçtan uca Super AMOLED ekran bulunacağını da belirtelim. Pop-up ön kamera ile gelen cihazın ekran gövde oranı yüzde 87.2 civarında olacak.

Arka yüzünde 64MP + 13MP + 5MP + 2MP’lik 4’lü ana kamera modülü bulunan telefonun ön kamerası ise 16MP.
Xiaomi Redmi K30 Ultra 4400 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek. Telefonun fiyatı ise muhtemelen 14 Ağustos’ta netleşecek.

BMW yeni direksiyon patenti aldı: Hiç böylesini görmediniz!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurduXiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurdu
Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurdu

Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurdu

Orta segment Realme V5 5G fiyatı belli oldu

Orta segment Realme V5 5G fiyatı belli oldu

Oppo Watch Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Oppo Watch Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?

Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?

Oppo yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı

Oppo yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı

En çok akıllı telefon satan marka oldu

En çok akıllı telefon satan marka oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.