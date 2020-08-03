Xiaomi Redmi K30 Ultra TENAA’da ortaya çıktı

Peki 14 Ağustos’ta çıkacak olan Redmi K30 Ultra, teknoloji tutkunlarına ne gibi özellikler sunacak? Telefonun Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıkmasının ardından bu soru da netlik kazandı.

Xiaomi’nin yeni modeli gücünü MediaTek tarafından geliştirilen 5G destekli yonga seti Dimensity 1000+’dan alacak. Sistemini 6GB ve 8GB’lık RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 128GB olacak. Ayrıca dileyenler için 512GB’lık ikinci bir versiyon da mevcut. Eğer bana 128GB’lık sürüm yeter diyorsanız cihazda microSD kart desteği bulunmadığını hatırlatalım.

Öte yandan Redmi K30 Ultra’da 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik uçtan uca Super AMOLED ekran bulunacağını da belirtelim. Pop-up ön kamera ile gelen cihazın ekran gövde oranı yüzde 87.2 civarında olacak.

Arka yüzünde 64MP + 13MP + 5MP + 2MP’lik 4’lü ana kamera modülü bulunan telefonun ön kamerası ise 16MP.

Xiaomi Redmi K30 Ultra 4400 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek. Telefonun fiyatı ise muhtemelen 14 Ağustos’ta netleşecek.

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