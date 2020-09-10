HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi telefonlar kalp atış hızını kamerayla ölçecek!

Xiaomi telefonlar kalp atış hızını kamerayla ölçecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin Mi Health uygulamasına yeni bir özellik daha kazandıracağı ortaya çıktı. Gelen haberlere göre Xiaomi telefonlar, Mi Health uygulaması sayesinde kalp atış hızı ölçümü yapabilecek. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise parmağınızı telefonun kamerasına yaklaştırmanız olacak.

Xiaomi telefonlar kalp atış hızını kamerayla ölçecek!

Kalp atış hızı sensörü Xiaomi telefonlarda bulunmuyor. Daha önce bazı Samsung telefonlar, arka kameralarının hemen yanında bir kalp artış sensörü bulunduruyor, böylece akıllı telefon kullanıcıları kalp atış hızlarını istedikleri an öğrenebiliyordu. Fakat Samsung nedense bu donanımını kullanmaktan vazgeçti ve telefonlarda kalp atış sensörü devrini kapattı. Birçok üretici akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri ile kalp atış hızı ölçme özelliği sunmaya başladı. Bu üreticilerden biri de Xiaomi Mi Band 5 gibi bir akıllı bilekliğin üreticisi olan Xiaomi. Fakat Xiaomi, Samsung'un bıraktığı yerden bayrağı devralacak gibi görünüyor.

XİAOMİ TELEFONLAR KAMERALARLA KALP ATIŞ HIZINI ÖLÇECEK

Xiaomi Mi Health uygulamasına, son güncellemesiyle kalp atış hızı izleme özelliğinin eklendiği fark edildi. Bunu fark edenler ise bazı Xiaomi meraklıları. Buna göre, Mi Health uygulamasındaki yeni kalp atış hızı izleme özelliği, kalp atış hızını ölçmek için akıllı telefon kamerasını kullanacak. Özelliği kullanmak için, uygulamadaki yeni kalp atış hızı bölümünü açmanız ve sağ alt köşedeki düğmeye dokunmanız gerekecek. Parmağınızı yönlendirildiği şekilde kameralara yaklaştırdığınızda ise Xiaomi telefon, kalp atış hızınızı ölçmeye başlayacak ve ilerleme çubuğu yüzde 100'e ulaşınca size üç seçenek sunacak.

Xiaomi kalp atış hızı

KALP ATIŞ HIZI İZLEME ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Kalp atış hızınızı ölçen uygulama, sizden bir açılır pencerede ''Genel, dinlenme ve egzersizden sonra'' seçeneklerinden mevcut durumunuzu seçmenizi isteyecek. Bunlardan birini seçtiğinizde ise raporu görüntüle düğmesiyle kalp atış hızınız ve durumunuzu gösteren test raporunuz ekrana yansıyacak. Yeni kalp atış hızı izleme özelliği, Mi Health uygulamasının 2.7.4 sürümü ile kullanıma sunulacak deniliyor. Önemli özelliğin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Kağıt kadar ince bilgisayarlar resmen tanıtıldı! İşte detaylarıKağıt kadar ince bilgisayarlar resmen tanıtıldı! İşte detayları
Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
İlginizi Çekebilir
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei MateBook X ve Huawei MateBook 14 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
Kağıt kadar ince bilgisayarlar resmen tanıtıldı! İşte detayları
AirPods Pro'ya rakip: Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Huawei'den AirPods Pro'ya uygun fiyatlı rakip!
Kablosuz şarj ile güçlendi: Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saat tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Türkiye'de de satılması beklenen akıllı saat tanıtıldı!
Huawei EMUI 11'i tanıttı! İşte Huawei akıllı telefonlara gelecek EMUI 11'in özellikleri
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Bu kez iPhone üretmiyor: Apple çalışanlarına özel yüz maskesi geliştiriyor!
Apple bu kez iPhone değil maske üretiyor!
OPPO Watch Türkiye'de satışta çıktı! İşte OPPO Watch'ın özellikleri, fiyatı
Dünyada bir ilke imza atan akıllı saat Türkiye'de!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.