Xiaomi telefonlar kalp atış hızını kamerayla ölçecek!

Kalp atış hızı sensörü Xiaomi telefonlarda bulunmuyor. Daha önce bazı Samsung telefonlar, arka kameralarının hemen yanında bir kalp artış sensörü bulunduruyor, böylece akıllı telefon kullanıcıları kalp atış hızlarını istedikleri an öğrenebiliyordu. Fakat Samsung nedense bu donanımını kullanmaktan vazgeçti ve telefonlarda kalp atış sensörü devrini kapattı. Birçok üretici akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri ile kalp atış hızı ölçme özelliği sunmaya başladı. Bu üreticilerden biri de Xiaomi Mi Band 5 gibi bir akıllı bilekliğin üreticisi olan Xiaomi. Fakat Xiaomi, Samsung'un bıraktığı yerden bayrağı devralacak gibi görünüyor.

XİAOMİ TELEFONLAR KAMERALARLA KALP ATIŞ HIZINI ÖLÇECEK

Xiaomi Mi Health uygulamasına, son güncellemesiyle kalp atış hızı izleme özelliğinin eklendiği fark edildi. Bunu fark edenler ise bazı Xiaomi meraklıları. Buna göre, Mi Health uygulamasındaki yeni kalp atış hızı izleme özelliği, kalp atış hızını ölçmek için akıllı telefon kamerasını kullanacak. Özelliği kullanmak için, uygulamadaki yeni kalp atış hızı bölümünü açmanız ve sağ alt köşedeki düğmeye dokunmanız gerekecek. Parmağınızı yönlendirildiği şekilde kameralara yaklaştırdığınızda ise Xiaomi telefon, kalp atış hızınızı ölçmeye başlayacak ve ilerleme çubuğu yüzde 100'e ulaşınca size üç seçenek sunacak.