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XPG Premier Gaming mouse incelemesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

PC’de oyun oynayanlar için “klavye + mouse” ikilisi, adeta “el -kol” görevi üstlenir. Hele de rekabetçi oyunlarda mücadele ediyorsak, bu cihazların hem rahat kullanım hem de güzel özellikler sunması beklenir.

XPG Premier Gaming mouse incelemesi!

Ürünün kutusunu açtığımızda, mouse’un yanında bir de pek çok mini çıkartmanın olduğu bir kağıt görüyoruz. Bu kâğıdın arka kısmında güzel detaylara da yer verilmiş. Kısacası, ne oynuyor olursanız olun, XPG Premier Gaming ile güzel bir deneyimin sunulmasının hedeflenildiği belirtilmiş.

XPG PREMİER GAMİNG ÖZELLİKLERİ

XPG Premier Gaming mouse için başta söylememiz gerekir ki, pek çok oyun sever için ideal bir ürün. Tabii ki yüksek beklentiler olmaması kaydıyla. Ürünümüz 98 gram ağırlıkta ve dengeli bir kullanım sunabiliyor.

Mouse’un tasarım hatları güzel. Avucunuza rahatlıkla oturuyor ve yanlarda yer verilen tırtıklı yüzeyler sayesinde tutuş hissini sağlamlaştırıyor. İster ahşap yüzeyde kullanıyor olun, isterseniz de bir mousepad üzerinde, ürünün zeminde adeta kayıp gittiğini söylemek mümkün.

Evet, cihazı PC’nize USB aracılığıyla bağlar bağlamaz kullanıma başlayabilirsiniz. 1.8 metre uzunluğundaki örgü kablo, uzunluğu itibarıyla rahat kullanım için ideal ve ayrıca sağlam yapısı sayesinde de uzun süreler kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

DÖRT FARKLI AYDINLATMA MODU VAR

Mouse’un tekerinin hemen üstünde yer alan tuş, RGB aydınlatma tercihleri arasında hızlıca geçiş yapmanıza imkan sunuyor. Ürünün, dört farklı aydınlatma modu var. Bunlar: Standart RGB aydınlatması, Color Wave, Breathing ve Static. Static modunu aktifleştirdiğinizde de size sırasıyla kırmızı, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor ve beyaz renkler sunuluyor. Aslında beyazın tam da beyaz olduğunu söyleyemeyiz. Ürünün kıvrımları itibarıyla bazı kısımlar gri, sarı ve açık mor yansımalara sahne oluyor.

RGB tuşunun yanındaki tuş da DPI değerleri arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor. Üründe 12000 DPI PMW3360 optik sensör yer alıyor. Bunun anlamı, pek çok oyunu kaliteli düzeyde oynayabilme imkânınız var. Özellikle de online oyunlarda, rakiplerinize hızlı ve net cevaplar verebilmek için XPG Primer’ın iyi çözümler sunduğunu söyleyebiliriz. Lakin…

Bu mouse ile özellikle aksiyon ve FPS oyunlarında kolaylıkla yol almanız mümkün. Bolca detaylarla süslü bir strateji oyunu ya da online RPG gibi oyunlarda bu mouse’un performansı yetersiz kalabilir ve gerek tuş sayısı gerekse de programlanabilirlik faktörü kısmında eksiklikler hissedebilirsiniz.

Üründe canımı sıkan bir detay ise, mouse tekerleği ile hemen üzerindeki RGB tuşun birbirlerine çok yakın konumlandırılmış olmaları. Bu sayede bazen mouse tekerleğini döndürürken konfor elde edemiyorsunuz. Çünkü parmak hareketleriniz RGB tuşuna çarparak engellenebiliyor. Burada tuş biraz daha geriye konumlandırılabilir ya da tekerlek yüksekliği biraz daha dengelenebilirdi.

SONUÇ

20 Milyon tıklamaya kadar ömür sunabilen Omron mekanik switch’leri bulunan mouse, pek çok oyuncu için ideal bir çözüm olabilir. Dediğimiz gibi, rahat kullanıma uygun bir tasarımı ve özellikleri var. Eğer uygun bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yaparsa, pek çok oyuncu tarafından tercih edilecektir.

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