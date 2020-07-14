XPG Premier Gaming mouse incelemesi!

Ürünün kutusunu açtığımızda, mouse’un yanında bir de pek çok mini çıkartmanın olduğu bir kağıt görüyoruz. Bu kâğıdın arka kısmında güzel detaylara da yer verilmiş. Kısacası, ne oynuyor olursanız olun, XPG Premier Gaming ile güzel bir deneyimin sunulmasının hedeflenildiği belirtilmiş.

XPG PREMİER GAMİNG ÖZELLİKLERİ

XPG Premier Gaming mouse için başta söylememiz gerekir ki, pek çok oyun sever için ideal bir ürün. Tabii ki yüksek beklentiler olmaması kaydıyla. Ürünümüz 98 gram ağırlıkta ve dengeli bir kullanım sunabiliyor.

Mouse’un tasarım hatları güzel. Avucunuza rahatlıkla oturuyor ve yanlarda yer verilen tırtıklı yüzeyler sayesinde tutuş hissini sağlamlaştırıyor. İster ahşap yüzeyde kullanıyor olun, isterseniz de bir mousepad üzerinde, ürünün zeminde adeta kayıp gittiğini söylemek mümkün.

Evet, cihazı PC’nize USB aracılığıyla bağlar bağlamaz kullanıma başlayabilirsiniz. 1.8 metre uzunluğundaki örgü kablo, uzunluğu itibarıyla rahat kullanım için ideal ve ayrıca sağlam yapısı sayesinde de uzun süreler kullanabileceğiniz anlamına geliyor.