Ya kürtaj olacaktı ya da akıl hastanesine yatacaktı! Onun tercihi...

Kürtaj yaptırmayı reddettiğinde, ailesi onu akıl hastanesine kapattı. Bebeğini doğurdu doğurmasına ama evlatlık vermek zorunda bırakıldı. İşte Julie Mannix'in filmleri aratmayan hüzün dolu öyküsü...

ABD'nin Philadelphia şehrinde doğan Julie Mannix varlıklı ve soylu bir aileden geliyordu. Ailesinin onay vermediği Frank adında birine aşık olduğunda 19 yaşındaydı.

Julie bir gün şikayetlerinden dolayı doktora gittiği sırada doktor kendisine bir test yaptı. Ve Julie'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile oluşu Julie'nin yerine annesine söylendi. Koyu bir katolik olan anne bu durumu gizlemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Aile, ciddi bir depresyon yaşadığına inandırdılar Julie'yi. Ve kürtajın yasal olarak gerçekleştirilebileceği bir akıl hastanesine kapattılar kızlarını. Julie'nin babası ''The Fox and Hound''un yazarıydı.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Julie aşık olduğu adamın ve bebeğinin babası Frank'ın evli bi adam olduğunu öğrendi. İhanete uğrayan Julie ne olursa olsun kürtaj olmak istemiyor, sadece bebeğini doğurmak ve görmek istiyordu.

Ve sonunda 1964 yılında Aimee adında sağlıklı bir kızı oldu Julie'nin. Akıl hastanesinde yatan Julie, bebeğini evlatlık vermek zorunda kaldı. O anki duygularını kaleme alan Julie, ''Evlat edinme belgelerini imzalarken, kalbim parçalandı. Kalemi koydum ve bebeğimi kendi ellerimle verdim''

Yıllar geçti Julie kızı Aimee'yi aklından tek bir an bile çıkarmadı. Doğum yaptığı hastaneye başvurdu Aimee hakkında bilgi almak istedi ama kayıtlar mühürlü olduğu için kapılar yüzüne kapandı.

Julie New York'ta yeni bir hayata başladı. Ancak aşık olduğu adam bir kez daha karşısına çıktı. Frank'ı affeden ve onunla evlenen Julie'nin 2 çocuğu daha oldu. Ancak Aimee onun hep akılındaydı. Her 19 Nisan'da onun doğum gününü kutluyordu.

Aimee'ye, evlatlık verilen ailesi tarafından Kathleen adı verilmiş, sevgiyle büyümüştü. Sonuç olarak Kathleen'in harika bir hayatı vardı. Altı yaşına gelince üvey annesini meme kanserinden kaybeden Kathleen birkaç yıl sonra da babasını kaybetti.

Kathleen, gerçek anne ve babasını aramaya karar verdi. Araştırmaları onu IMDB sayfasına götürdü. Julie, 1960'larda oyunculukta kariyer yapmıştı. Julie'nin biografisini dikkatle okuyan Kathleen, arama sonuçları sonrası gerçek annesini bulduğuna artık emindi. Biyolojik ailesine mesaj attı Kathleen. Daha sonra Skype üzerinden görüntülü olarak konuştular.

Ve nihayet Kathleen ve Julie 40 yıl sonra kavuştu. Katleen, Redbook Magazine’e “Tekrardan çocuk gibi hissedeceğimi hiç düşünmemiştim. Artık beni durduk yere özledikleri için arayan ve çocuğuma gözleri gibi bakan ailem var” dedi. Geç de olsa birbirlerine kavuştular. Julie’nin ailesinin 50 yıl önce aldığı acımasızca kararla çocukken kızlarının yanında olamadılar.