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Yaban domuzlarını elleriyle besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

BODRUM'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, şehre indi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, şehre indi. Bir kişi domuzları elleriyle beslerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Torba Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Özkula, pazar günü Bodum'da birçok kez yiyecek bulmak için şehir merkezine inen 8 yaban domuzunu gördü. Ekmek getiren Özkula, domuz sürüsünü besledi. Bir arkadaşı ise Özkula'nın hayvanları beslediği o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Karınlarını doyuran domuzlar daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

İbrahim Özkula, domuzların sıklıkla bölgeye geldiğini belirterek, fırsat buldukça beslenmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

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