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  4. Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkekleri birbirine girdi! "Ben boksörüm"

Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkekleri birbirine girdi! "Ben boksörüm"

08.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir-Taksim güzergahında çalışan bir otobüste yaşanan kavga şaşkına çevirdi. Belediyeye ait otobüste yer verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada vatandaşlardan birinin "Ben boksörüm, sakin" dediği görüldü.

İstanbul'da belediye otobüsünde yer verme nedeniyle kavga çıktı. Yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirine saldırırken, vatandaşlardan birinin "Ben boksörüm, sakin" demesi dikkat çekti.

Şaşkına çeviren kavga, geçtiğimiz gün Bahçeşehir'den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

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YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı.

İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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İstanbul
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