HABER
  4. Yabancı uyruklu sürücü yanında oğlu varken direksiyon başında nöbet geçirdi

Yabancı uyruklu sürücü yanında oğlu varken direksiyon başında nöbet geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:02 | Son Güncelleme

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda bir sürücü, yanında oğlu varken direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Babasını bırakmak istemeyen çocuğu sağlık ekipleri teselli etti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu, Bahçeşehir istikametinde yaşandı. Yabancı uyruklu sürücü direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Bir anda bilinci kaybolan adamın yanında küçük oğlu da vardı. Araç ilk önce bir TIR’a ardından da bariyerlere çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşlar sara nöbeti geçiren sürücünün yardımına koştu. Bu sırada sağlık ekipleri ve polis de olay yerine yönlendirildi. Sürücünün yanında bulunan küçük oğlu ise babasını bırakmak istemedi. Araçtan inmeyen çocuk, sağlık ekipleri tarafından teselli edildi. Sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, küçük çocuk da aynı ambulansta babasıyla birlikte hastaneye gitti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
’Askıda ekmek’ten sonra ’askıda kömür’ uygulaması’Askıda ekmek’ten sonra ’askıda kömür’ uygulaması
Karadeniz’de ekiplerin zorlu kar mücadelesiKaradeniz’de ekiplerin zorlu kar mücadelesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM sara nöbeti Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
75 yaşındaki adam hayatında ilk kez trafik cezası yedi, hatıra kalsın diye çerçeveletti

İlk kez başına gelince bunu yaptı

Bakan Soylu talimat vermişti! Pasaport polisleri yeni kıyafetlerini giydi

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

İstanbul'da uyuyakalan minibüs sürücüsü araçlara çarptı

Minibüs sürücüsü direksiyonda uyuyakalınca...

Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

O illerimiz için sağanak ve fırtına uyarısı

İzmir'de FETÖ operasyonu

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı...

Tabancayla kız kardeşini korkutmak isteyen kişi kazara kendini vurdu

Kardeşini korkutmak istedi, kendisini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.