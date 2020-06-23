Yağ Yakıcı Özelikli 5 Farklı Diyet Listesi [ÇOK PRATİK]

Kısa sürede yağ yakmak istiyorsanız birbirinden farklı diyet listelerini uygulayabilirsiniz. Aşağıda paylaştığımız diyet listelerini uygulamadan önce listelerin içeriklerinde bulunan yiyecek ve içeceklere karşı alerjiniz olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Ayrıca diyet listelerini bir uzmanın onayıyla uygulamak her zaman daha doğru olacaktır.

6 Günde 3 Kilo Verdiren Yağ Yakıcı Diyet

Selahattin Dönmez'in hazırladığı bu diyet listesi ile 6 günde 3 kilo vermek mümkün. Bunun için diyet listesindeki öğünlere uymanız ve **her öğünden önce kesinlikle 2 büyük bardak su içmeniz gerekir.

** Özellikle sıcak su tüketimi kilo verme sürecine önemli ölçüde katkı sağlar.

Sıcak su tüketiminin kilo vermeye sağladığı faydalar hakkında detaylı bilgi için: Sıcak Su Zayıflatır mı? Zayıflamak İçin Sıcak Sudan Nasıl Faydalanmak Gerekiyor?

Ayrıca öğünlerin arasında en azından üç saatlik bir süre olmasına dikkat edin ve akşam yemeklerini de saat 20'den sonraya bırakmayın.

Kahvaltı: Bu yağ yakıcı diyet kahvaltısında sofranızda şunlar yer almalı:

2 tane haşlanmış yumurta

1 tatlı kaşığı bal

1 fincan mate çayı (İsterseniz bir tatlı kaşığı bal ile tatlandırabilirsiniz.)

Bol domates, salatalık ve biber

5 adet tam ceviz içi

Pul biber, karabiber, zerdeçal ve kimyon.

Öğle yemeği: Öğle yemeğinizde yer alması gereken yiyecek ve içecekler ise şunlardır: