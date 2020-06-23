Yağ Yakıcı Özelikli 5 Farklı Diyet Listesi [ÇOK PRATİK]

Kısa sürede yağ yakmak istiyorsanız birbirinden farklı diyet listelerini uygulayabilirsiniz. Aşağıda paylaştığımız diyet listelerini uygulamadan önce listelerin içeriklerinde bulunan yiyecek ve içeceklere karşı alerjiniz olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Ayrıca diyet listelerini bir uzmanın onayıyla uygulamak her zaman daha doğru olacaktır.
6 Günde 3 Kilo Verdiren Yağ Yakıcı Diyet
Selahattin Dönmez'in hazırladığı bu diyet listesi ile 6 günde 3 kilo vermek mümkün. Bunun için diyet listesindeki öğünlere uymanız ve **her öğünden önce kesinlikle 2 büyük bardak su içmeniz gerekir.
** Özellikle sıcak su tüketimi kilo verme sürecine önemli ölçüde katkı sağlar.
Sıcak su tüketiminin kilo vermeye sağladığı faydalar hakkında detaylı bilgi için: Sıcak Su Zayıflatır mı? Zayıflamak İçin Sıcak Sudan Nasıl Faydalanmak Gerekiyor?
Ayrıca öğünlerin arasında en azından üç saatlik bir süre olmasına dikkat edin ve akşam yemeklerini de saat 20'den sonraya bırakmayın.
Kahvaltı: Bu yağ yakıcı diyet kahvaltısında sofranızda şunlar yer almalı:
- 2 tane haşlanmış yumurta
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 fincan mate çayı (İsterseniz bir tatlı kaşığı bal ile tatlandırabilirsiniz.)
- Bol domates, salatalık ve biber
- 5 adet tam ceviz içi
- Pul biber, karabiber, zerdeçal ve kimyon.
Öğle yemeği: Öğle yemeğinizde yer alması gereken yiyecek ve içecekler ise şunlardır:
- 1 kase mercimek çorbası
- 1 fincan yeşil çay (İsterseniz bir tatlı kaşığı bal ile tatlandırabilirsiniz.)
- 1 kase mercimekli semizotu salatası
- Bol domates, biber ve salatalık
- 1 kase yoğurt (Yarım çay kaşığı toz zerdeçal ile karıştırmanız tavsiye edilir.)
Ara öğün: İsterseniz 2 top kadar dondurma yiyebilirsiniz.
Akşam yemeği: Akşam yemeklerinde sofranızda yer alması gerekenler:
- 1 kase mercimekli semizotu salatası
- 1 fincan rezene çayı (bir tatlı kaşığı bal ile tatlandırılabilir)
- 1 ince dilim (2 parmak kalınlığında olmalı) karpuz
Yatağa girmeden önce: Yatmadan önce bir su bardağı ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi atın ve güzelce karıştırdıktan sonra için.
1 Günlük Yağ Yakıcı Diyet Listesi
Vücudunuzdaki yağlardan kurtulmak için uygulayabileceğiniz bir günlük örnek yağ yakmaya yardımcı diyet listesi arayışı içerisindeyseniz aşağıdaki diyet menüsünü inceleyebilirsiniz. Bu listenin anahtar elemanlarından birisi olan diyet limonatayı hazırlamak için 2 yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı şekersiz marmelat ve çay kaşığının ucu kadar kırmızı biberi 250 ml suyun içerisine atıp güzelce karıştırın ve oda sıcaklığında bekletip için.
Limonlu su tüketiminin kilo vermeye sağladığı faydalar hakkında detaylı bilgi için: Limonlu Su Zayıflatır mı? En Bilimsel Görüşler
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Sabah kahvaltısında fındık ezmesini ekmeğe sürerek yiyebilir ve içecek olarak sodayı tercih edebilirsiniz. Sodaya limon sıkmanız halinde yağ yakıcı etkisi daha da güçlenecektir.
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Öğle yemeğinde ise yine içerisine limon sıkılmış bir bardak sodayla beraber 40 gram kadar konservede diyet ton balığı ve bir kase kadar maydanozlu sebze salatası yemeniz yeterli olacaktır. Salataya da limon sıkmayı unutmayın.
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Akşam yemeğinde ise sofranızda 80 gram kadar konserve diyet ton balığı, yaklaşık 30 gram ağırlığında bitter çikolata ve bir büyük kase dolusu maydanozlu, limon sıkılmış yeşil salata yer almalıdır.
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Ara öğünlerde ise küçük bardakta diyet limonata suyunu tüketebilirsiniz.
Bu tip diyetlerin çok uzun süre uygulanması tavsiye edilmez, bu yüzden bir günlük olarak deneyebilirsiniz.
Yağ Yakmaya Yardımcı Diyet Listesi
Bu diyet listesinin yağ yakıcı etkisinden faydalanmak istiyorsanız günde en az 14 bardak su içmeli, her gün en az 22 dakika yürüyüş yapmalı ve basen, göbek eritmeye yardımcı egzersizleri uygulamalısınız. Ayrıca günde 2-3 fincan bitki çayı da içmeniz faydalı olacaktır.
Basen bölgesindeki yağların erimesine yardımcı egzersiz listesi için: Basen Bölgesindeki Yağları Eritmek İçin Etkili 8 Egzersiz
Göbek bölgesindeki yağların erimesine yardımcı egzersiz listesi için: Göbek Karın Bölgesindeki Yağları Eritmek İçin Etkili 8 Egzersiz
Kahvaltı: Sabah kahvaltınızı uyandıktan sonraki bir saat içerisinde yapmanız gerekir.
- 1 ince dilim çavdarlı ekmek
- 1 tane haşlanmış yumurta
- 1 büyük bardak su
- 1 kase maydanoz
- 1 bardak açık çay veya bitki çayı
- 3 yemek kaşığı lor peyniri
- Kahvaltılıklara serpmek için kekik, pul biber veya kimyon
Öğle yemeği: Öğle yemekleri kahvaltıdan 4-5 saat kadar sonra yenmelidir.
- 1 kase tam yağlı yoğurt
- 1 büyük bardak dolusu su
- 1 büyük tabak zeytinyağlı ıspanak
- 1 kase maydanoz, dereotu ve nane karışımı
- 4 yemek kaşığı karabuğday veya bulgur pilavı
- Yemeklerin üzerine serpmek için kimyon, kekik ve pul biber
Ara öğün: Ara öğünlerin öğle yemeklerinden 3-4 saat sonra tüketilmesi gerekir. Aşağıda verdiğimiz seçeneklerden yalnızca bir tanesini seçmeniz gerekiyor.
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- ara öğün seçeneği: 5 tane badem, 1 su bardağı tarçınlı süt ve 1 büyük bardak su
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- öğün seçeneği: 1 fincan tarçınlı Türk kahvesi, 1 avuç kadar karışık kuru yemiş ve 1 büyük bardak dolusu su
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- ara öğün seçeneği: 3 tane slimini diyet unla yapılan kurabiye ve 1 fincan yağ yakmaya yardımcı hibisküs çayı
Akşam yemeği: Ara öğünden 2-3 saat sonra tüketilmesi doğru olacaktır.
- 1 büyük bardak su
- 1 ince dilim çavdarlı ekmek
- 1 büyük kase dolusu sebze veya lahana çorbası
- 1 porsiyon fasulye yemeği veya yeşil mercimek
- 1 büyük kase maydanoz, nane ve roka salatası
Erkekler İçin Yağ Yakıcı Diyet Listesi
Erkeklere özel yağ yakmaya yardımcı diyet listesi arayanlar, aşağıda paylaştığımız menüden faydalanabilirler. Bu liste ile dört haftada yağ yakmak ve **10 kiloya kadar
** kilo vermek mümkün.
Kahvaltı:
- 2 kibrit kutusu peynir
- 1 porsiyon yağsız salata
- Şekersiz çay veya şekersiz kahve
- 1 adet ince dilim ekmek
- 1 tane haşlanmış yumurta
Öğle yemeği:
- 3 köfte kadar et, balık, tavuk
- 1 kase yoğurt
- Şekersiz olması koşuluyla çay veya kahve
Ara öğün:
- Saat 5 civarlarında 2 porsiyon meyve veya 2 tane galeta yenebilir.
Akşam yemeği:
- 1 kase çorba
- 1 ince dilim kepek ekmeği
- 5-6 yemek kaşığı kadar sebze yemeği
- Yağsız salata
Gece:
- Akşam yemeğinden sonra dilerseniz 1 porsiyon kadar meyve de yiyebilirsiniz.
5 Günlük Yağ Yakmaya Yardımcı Diyet Listesi
Bu diyet programı sadece kadın için yağ yakıcı diyet listesi olarak algılanmamalıdır, aynı zamanda erkekler de yararlanabilir. Diyetisyen Tuğçe Altan Bahçe'nin hazırladığı program şu şekildedir:
1. Gün
Kahvaltı:
- 1 fincan limonlu yeşil çay
- 1 su bardağı tarçınlı su
- 1 tane haşlanmış yumurta
- 2 tane kepekli etimek
- Yarım greyfurt
- 1 kase söğüs maydanoz salatası
- 1 fincan şekersiz limonlu yeşil çay
Öğle yemeği:
- 1 su bardağı tarçınlı su
- 1 kase haşlanmış brokoli
- 200 gram kadar ızgarada somon balığı
- 1 kase kremasız sebze çorbası
Ara öğün:
- 1 su bardağı tarçınlı su
- Yarım ayva
- 1 fincan limonlu şekersiz yeşil çay
Akşam yemeği:
- 1 kase marul salatası (Bir tatlı kaşığı elma sirkesi ilave edin)
- 1 kase az yağlı yoğurt
- 1 su bardağı tarçınlı su
- 1 tabak zeytinyağlı ve bulgurlu lahana yemeği
Ara öğün:
- 1 su bardağı tarçınlı su
- 1 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi
- 1 su bardağı kadar az yağlı süt
2. Gün
Kahvaltı:
- 1 fincan şekersiz mate çayı
- 1 su bardağı tarçınlı su
- 2 dilim hindi göğüs füme
- 2 tane wasa
- 1 yemek kaşığı az yağlı labne
- 2 tane közlenmiş kırmızı biber
Öğle yemeği:
- 1 su bardağı tarçınlı su
- 1 tabak yeşil mercimek
- 2 tane wasa
- 1 kase sarımsaklı cacık
Ara öğün:
- 1 su bardağı tarçınlı su
- 2 kivi
- 10 çiğ badem
- 1 fincan şekersiz limonlu mate çayı
Akşam yemeği:
- 1 su bardağı tarçınlı su
- 1 servis kaşığı karabuğday
- 1 kase roka salatası (Üzerine bir tatlı kaşığı elma sirkesi dökebilirsiniz.)
- 150 gram kekikli ızgarada pişmiş tavuk göğsü
Ara öğün:
- 1 su bardağı tarçınlı su
- Yarım nar
- 1 fincan şekersiz limonlu mate çayı
3. Gün
Kahvaltı:
- 1 su bardağı limonlu su
- 2 ceviz
- 1 elma
- 1 su bardağı az yağlı süt
- 1 çay kaşığı toz tarçın
- 2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
Öğle yemeği:
- 1 su bardağı limonlu su
- 1 porsiyon sebzeli omlet
- 1 kase domates çorbası (kremasız)
Ara öğün:
- 1 fincan şekersiz tarçınlı kiraz sapı çayı
- 2 tane kepekli etimek
- 1 su bardağı limonlu su
- 2 yemek kaşığı pul biberli lor peyniri
Akşam yemeği:
- 1 su bardağı limonlu su
- 1 kase nar ekşili maydanoz salatası
- 1 kase az yağlı yoğurt
- 1 tabak zeytinyağlı yulaflı pırasa
Ara öğün:
- 1 fincan şekersiz tarçınlı kiraz sapı çayı
- 2 mandalina
- 1 su bardağı limonlu su
4. Gün
Kahvaltı:
- 1 su bardağı limonlu su
- 1 fincan tarçınlı şekersiz az yağlı süte kahve
- 2 dilim füme eti hindi
- 1 dilim az yağlı beyaz peynir
- 1 dilim çavdar ekmeği
- 1 kase nar ekşili dereotu salatası
Öğle yemeği:
- 1 bardak limonlu su
- 1 kase az yağlı yoğurt
- 1 porsiyon bulgur pilavı
- 1 tabak zeytinyağlı kereviz
Ara öğün:
- 1 bardak limonlu su
- 1 tane armut
- 1 fincan tarçınlı az yağlı süte kahve
Akşam yemeği:
- 1 bardak limonlu su
- 1 kase kremasız lahana çorbası
- 1 kase elma sirkeli havuçlu kıvırcık salata
- 3 tane ızgara köfte
Ara öğün:
- 1 bardak limonlu su
- 2 tane ceviz
- 1 fincan şekersiz tarçınlı yeşil çay
5. Gün
Kahvaltı:
- 1 bardak tarçınlı su
- 1 kase az yağlı yoğurt
- 1 tane kivi
- Yarım elma
- Yarım muz
- 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 yemek kaşığı yaban mersini
Öğle yemeği:
- 1 kase közlenmiş kırmızı biberli roka salatası
- 1 bardak tarçınlı su
- 1 porsiyon zeytinyağlı börülce
- 200 gram soğanlı levrek buğulaması
Ara öğün:
- 1 bardak tarçınlı su
- 1 fincan şekersiz limonlu çay
- 2tane ceviz
- 2 tane kepekli etimek
- 1 dilim az yağlı beyaz peynir
Akşam yemeği:
- 1 bardak tarçınlı su
- 1 bardak taze naneli ayran
- 1 tabak zeytinyağlı karabuğdaylı pazı
- 1 kase mercimek çorbası
Ara öğün:
- 1 bardak tarçınlı su
- 1 tane kırmızı greyfurt
- 1 fincan şekersiz mate çayı
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