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Yağışlar ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

12.01.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Yağışlar ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

Megakent İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmur, susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. Yağışların İstanbul’a kazandırdığı su miktarı 12 güne çıktı.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 3 gündür aralıklar ile devam ediyor. Sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 12 günlük su kazandırdı.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı. En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı.

İşte İstanbul’un barajlarında son durumu;

“Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93”

Kaynak: İHA

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