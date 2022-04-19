Yağları cayır cayır yakıyor! İşte yağ düşmanı karanfil çayı tarifi...

Kilo verme sürecinde metabolizmayı hızlandıran çaylar iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Karanfil metabolizmayı uyarıyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.Baharat ayrıca antikolesteremik ve anti-lipid özelliklere sahiptir. İşte karanfil çayı tarifi...

KARANFİL ÇAYI MALZEMELERİ NELER?

Karanfil çayı hazırlamak için 10 tane karanfil, 1 tarçın çubuğu ve limon gerekiyor.

KARANFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yağlardan kurtulmak için karanfil çayı içerken lezzetini artırmak için tarçın çubuğu ekleyebilirsiniz. Bilindiği üzere tarçının tok tutma ve kan şekerini dengeleme özelliği bulunuyor.

Karanfil çayını hazırlamak oldukça basittir. 2 bardak su kaynatın ve karanfilleri, suyun içerisine atın. 1-2 dakika kaynatın ve sonrasında tarçın kabuğu ile limonu ilave edin. Afiyet olsun...



